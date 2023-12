Intel inaugura l’era dei PC AI, un salto epocale nel boom dell'intelligenza artificiale

Lo scorso 14 dicembre, Intel ha svelato al mondo i nuovi processori Intel Core Ultra, che inaugurano l’era degli PC AI. Il mondo si sta evolvendo rapidamente e l’intelligenza artificiale sta giocando un ruolo fondamentale in questo cambiamento; ne è il cardine, perciò è necessario avere dei computer tecnologicamente pronti, capaci di consentire agli utenti di sfruttare al massimo il potenziale dell’IA.

L'IA sarà un alleato prezioso nelle attività quotidiane, ma serve hardware pronto a gestirla

I nuovi processori Meteor Lake, prodotti con il processo Intel 4, saranno il cuore di questi sistemi e rappresentano una pietra miliare nell’innovazione tecnologica di Intel, dato che rappresentano il cambiamento architetturale più importante degli ultimi 40 anni. La Neural Processing Unit (NPU) è stata studiata appositamente per i carichi IA, che possono essere accelerati a basso consumo energetico e con un’elevata efficienza, assicurando ai creatori di contenuti prestazioni maggiori anche del 40% quando usano le funzionalità IA di software come Adobe Premiere Pro.

La spinta data dal boom dell’intelligenza artificiale non accenna a fermarsi e grazie a questo impulso, nel prossimo futuro, l’economia digitale rappresenterà fino a un terzo del PIL mondiale. Per sostenere questa tendenza, Intel vuole abilitare l’IA su oltre 100 milioni di PC entro il 2025; per riuscirci collaborerà con più di 100 produttori di software, sviluppando 300 funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Questo permetterà di rivoluzionare l’esperienza utente dei PC con applicazioni creative, produttive e di divertimento del tutto nuove.

“La mission di Intel è di portare l’AI ovunque grazie a piattaforme progettate con eccezionale efficacia, a soluzioni sicure e al supporto di ecosistemi aperti. Il nostro portfolio AI si rafforza ulteriormente con l’annuncio che facciamo oggi di Intel Core Ultra, che dà il via all’era dell’AI PC”, ha dichiarato Pat Gelsinger, il CEO dell’azienda.

I primi modelli di PC AI

I nuovi PC AI sono già disponibili all’acquisto e, secondo le stime di Intel, costituiranno l’80% del mercato entro fine 2024, supportando la crescita dell’intelligenza artificiale. Come di consueto ci sono vari modelli tra cui scegliere, di fascia alta e con certificazione Intel EVO; qui sotto vi lasciamo alcune immagini dei primi modelli presentati dalle varie aziende.

MSI Prestige 16 AI, nelle due varianti Evo e Studio con processore Intel Core Ultra 9 185H (16 core / 22 thread, fino a 5,1GHz), grafica RTX 4070 con 8GB di memoria, schermo da 16 pollici OLED con risoluzione 4K, copertura 100% DCI-P3, WiFi 7 e chassis in lega di magnesio-alluminio e ASUS Zenbook 14, con processore Intel Core Ultra 7 155H (16 core / 22 thread, fino a 4,8GHz), grafica integrata Intel Arc, schermo 14 pollici OLED con risoluzione 2880x1800 pixel e frequenza d’aggiornamento di 120Hz, 16GB di RAM LPDDR5X, SSD NVMe da 1TB e WiFi 6E.

Abbiamo poi Samsung Galaxy Book4, con processore Intel Core Ultra 9 o Core Ultra 7, grafica RTX 4050 con 6GB di memoria o RTX 4070 con 8GB, fino a 64GB di RAM LPDDR5X, connettività WiFi 6E, SSD NVMe fino a 2TB, schermo da 16 pollici AMOLED Touchscreen, con risoluzione 2880x1800 pixel, frequenza d’aggiornamento fino a 120Hz con supporto a VRR e copertura 120% della gamma DCI-P3 e Lenovo IdeaPad Pro 5i Gen 9, equipaggiato con CPU Intel Core Ultra 7 155H o Intel Core Ultra 5 125H (14 core / 18 thread, fino a 4,5GHz), grafica integrata Intel Arc, fino a 32GB di RAM LPDDR5X, connettività WiFi 6E, unità SSD NVMe fino a 1TB, schermo 16 pollici IPS con risoluzione 2560x1600 pixel, frequenza d’aggiornamento di 120Hz e copertura 100% della gamma sRGB.

Chiude la lista di nuovi prodotti Acer Predator Triton Neo 16, dotato di processore Intel Core Ultra 9 185H, Intel Core Ultra 7 155H o Intel Core Ultra 5 125H (a seconda della configurazione scelta), grafica RTX 4070 con 8GB di memoria video, fino a 32GB LPDDR5X di RAM e fino a 2TB di spazio d’archiviazione tramite SSD NVMe, schermo 16 pollici con risoluzione 3200x2000 pixel, frequenza d’aggiornamento 165Hz e supporto G-Sync, oltre a una certificazione Calman-Verified che assicura la fedeltà dei colori.

Pat Gelsinger ha sintetizzato il significato di questa nuova era dichiarando: "Consideriamo i PC AI come un importante spartiacque per il mercato dei PC nei prossimi anni, paragonabile all'importanza che rivestì l'introduzione di Intel Centrino nei primi anni 2000, svincolando i laptop dai cavi di rete consentendo la connessione wi-fi ovunque". L'innovazione continua a guidare il futuro dei PC e Intel è in prima linea, aprendo nuove porte a un'era di intelligenza artificiale senza precedenti.