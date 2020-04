Intel Core i5-10600K ed i7-10700K appaiono su Geekbench

Continuano a susseguirsi i rumor riguardanti la decima generazione di processori desktop marchiati Intel. Dopo il leak che riguardava i prezzi apparsi su uno store canadese ecco che, grazie all’utente @TUM_APISAK di Twitter, scopriamo nuovi benchmark riguardanti il Core i7-10700K e il Core i5-10600K registrati su Geekbench 4. Questi processori andranno a scontrarsi rispettivamente con il Ryzen 7 3800X ed il Ryzen 5 3600X.

Il Core i7-10700K dovrebbe essere una CPU a 8 core con Hyper-Threading, per un totale di 16 thread. Le frequenze dovrebbero essere pari a 3,79GHz (base) e 5,07 GHz (boost). Le specifiche tecniche del Core i5-10600K invece parlano di una CPU a 6 core con Hyper-Threading, per un totale di 12 thread. La frequenza di base sarebbe pari a 4,10GHz mentre quella di boost sarebbe pari a 4,98GHz.

Per quanto riguarda i punteggi registrati, il Core i7-10700K ha segnato 34133 punti in multi-core e 5989 in single-core. Un punteggio che, rispetto al rivale AMD, è di poco avanti nel single-core e di poco indietro nel multi-core. Stessa sorte per il Core i5-10600K, che fa registrare 28523 punti nell’ambito multi-core e 6081 punti nell’ambito single-core e che, rispetto all’AMD Ryzen 5 3600X, è di poco avanti nel single-core e di poco indietro nel multi-core.

Stando alle indiscrezioni dovrebbe mancare davvero poco all’annuncio della nuova serie di processori Intel Core dedicati al mercato desktop. Non vediamo l’ora di poter toccare con mano queste CPU per capire effettivamente in che modo daranno battaglia ai Ryzen 3000 di AMD.