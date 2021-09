Intel Core i9-12900K, prestazioni esplosive in single thread su CPU-Z

Nella giornata di oggi vi abbiamo già parlato di leak inerenti alla prossima CPU Intel Core i9-12900K in particolare relativi ad alcuni test effettuati sulla popolare suite SiSoftware, che avevano messo in evidenza le prestazioni del processore di punta della dodicesima generazione “Alder Lake” della compagnia di Santa Clara in diversi ambiti. Ricordiamo che il chip dovrebbe gestire sedici core in totale, di cui otto Golden Cove ad alte prestazioni e otto Gracemont ad alta efficienza energetica. Le altre specifiche del chip da 125W includono 30MB di cache L3, un base clock di 3,2GHz e un boost clock di 5,2GHz.

Credit: Bilibili

Qualche giorno fa, inoltre, vi abbiamo riportato i risultati ottenuti in Cinebench R23, dove la CPU Intel era riuscita a superare anche il Threadripper 2990X di AMD, ottenendo ben 30.549 punti, distanziando di oltre 500 punti il rivale AMD. Ora, direttamente da CPU-Z, arriva un’ulteriore conferma relativa alle sue notevoli performance in carichi di lavoro single thread. Infatti, stando a una foto pubblicata sul forum Bilibili, l’Intel Core i9-12900K ha registrato 825 punti, il 27% in più rispetto al Ryzen 9 5950X di AMD. Sebbene non venga esplicitamente mostrato il modello del processore, possiamo vedere chiaramente che ha 24 thread, che è esattamente la configurazione del Core i9-12900K (16C/24T). Se ciò si rivelasse veritiero, la CPU guadagnerebbe il primo posto nella classifica ufficiale, con performance superiori di quasi il 20% rispetto al Core i9-11900K (Rocket Lake-S).

Ovviamente, almeno per il momento, in attesa del lancio ufficiale del prodotto previsto per il prossimo autunno, queste informazioni vanno prese semplicemente come dei rumor. Inoltre, va tenuto in considerazione che probabilmente si ha a che fare con hardware di pre-produzione e alcune cose potrebbero cambiare prima della versione finale.