Intel Core i9-12900K supera Threadripper in Cinebench R23

Il leak è apparso qualche giorno fa sul profilo Twitter dell’utente @REHWK, il quale ha postato degli screenshot dei benchmark effettuati tramite Cinebench R23 sul tanto vociferato nuovo top di gamma della gamma Intel Alder Lake-S quello che dovrebbe essere il nuovo prodotto di punta di Intel, il Core i9-12900K. Test secondo i quali questo processore supererebbe, in termini di performance, persino il Threadripper 2990X di AMD, posizionandosi dunque sul gradino più alto del podio. Questa CPU da 16 core (8 P-Core ad alte prestazioni + 8 E-Core ad alta efficienza) riuscirebbe a raggiungere una velocità di clock impressionante di ben 5,3 GHz, corrispondente al TVB massimo (Thermal Velocity Boost), oltre a offrire una cache L3 di 30 MB e un TPD di 125W.

Dagli screen si evince come la memoria utilizzata in questa configurazione sia di tipo DDR5-5200: è bene comunque notare che CPU-Z la riporta come una memoria Quad-Channel, sebbene siano stati utilizzati due blocchi da 16 GB con timing CL38 (38-38-38-83-121-2T), poiché i processori Alder Lake sono equipaggiati con IMC (Integrated Memory Controller) Dual-Channel. Un piccolo bug che in ogni caso verrà probabilmente corretto nelle prossime versioni del software. Il tutto è stato installato su una scheda madre Z690 AORUS Ultra che offre il supporto al PCIe 5.0 (in attesa delle nuove generazioni di SSD).

Il punteggio complessivo raggiunto dal Core i9-12900K è di 30.549 punti, rendendolo il primo chip commerciale a sfondare la barriera dei 30.000 punti su Cinebench R23 e superando di quasi 500 punti il Threadripper 2990WX di AMD (come si può notare nel grafico creato dai colleghi di wccftech.com). In attesa dunque che l’azienda di Sunnyvale immetta sul mercato i tanto chiacchierati Ryzen con V-Cache 3D (attesi per la fine del 2021 / inizio del 2022), il testimone passa a Intel, che dovrebbe rendere disponibili i processori Alder Lake nel mese di novembre, insieme alle schede madre z690 e le memorie DDR5.