Intel starebbe per lanciare la sua prima GPU Battlemage

Intel potrebbe essere sul punto di lanciare la sua prima GPU della serie Battlemage, la Arc B580, almeno secondo alcuni manifesti di spedizione trapelati online, mentre il prezzo della sua Arc A770 è sceso a 269 dollari in USA (da noi è ancora ferma a 310€), segnando un calo significativo e fornendo un ulteriore indizio su un lancio imminente.

Le speculazioni sul debutto della serie Arc B continuano a crescere, anche se i dettagli ufficiali da parte di Intel restano scarsi. Si attende un aggiornamento entro la fine del 2024 o, al più tardi, all'inizio del 2025, ma l'azienda non ha ancora reso note informazioni sui tempi di lancio, sulle specifiche tecniche o sul posizionamento dei prezzi. Tuttavia, le aspettative sono alte, specialmente se Intel riuscirà a battere sul tempo i rivali AMD e NVIDIA, che lavorano anch’essi a nuove GPU in uscita nei primi mesi del prossimo anno.

Oramai la serie Arc B è alle porte, mancano solo i dettagli ufficiali da parte di Intel.

Il sito NBD, che traccia i manifesti di spedizione globali, ha pubblicato riferimenti a un prodotto identificato come “INTEL BMG B580”. Sebbene le dimensioni del pacchetto non sembrino compatibili con una scheda grafica standard, è possibile che si tratti di un componente interno piuttosto che dell’imballaggio esterno completo. Alcuni credono che queste informazioni non siano casuali, ma per ora non ci sono conferme ufficiali da parte di Intel.

Le indiscrezioni suggeriscono che la serie Battlemage potrebbe offrire diverse configurazioni. Il modello B5x0, ad esempio, dovrebbe essere dotato di un massimo di 14 core Xe2, con varianti di memoria da 12GB o 8GB. Da confrontare con la Arc A580 attuale, che dispone di 24 core Xe e 8GB di memoria GDDR6 su un bus a 256 bit, una caratteristica che la distingue dalle concorrenti NVIDIA RTX 4060 e AMD RX 7600.

Nel frattempo, il prezzo della Arc A770 di Acer è sceso a 269 dollari in USA, il prezzo più basso registrato in mesi. Questa GPU, conosciuta per il suo sistema di raffreddamento ibrido BiFrost, offre 16GB di memoria GDDR6 con un bus a 256 bit e una velocità di 18 Gbps. Il taglio dei prezzi sembra indicare che Intel si stia preparando per il lancio della nuova serie Battlemage, anche se dalle nostre parti il prezzo è rimasto invariato.

Le specifiche trapelate per la serie Battlemage mostrano una gamma di modelli con fino a 32 core Xe2, promettendo una notevole flessibilità per il gaming avanzato e le applicazioni di intelligenza artificiale. Se queste voci saranno confermate, Intel potrebbe finalmente guadagnare terreno in un mercato GPU dominato da AMD e NVIDIA, aggiungendo ulteriore competizione in un settore già molto agguerrito.