Il mercato delle schede video ha bisogno delle nuove Intel Battlemage

Negli ultimi anni, il mercato delle schede grafiche è stato caratterizzato da un’impennata nei prezzi, rendendo i modelli di fascia alta inaccessibili per molti appassionati di gaming. Con la gamma Battlemage, Intel si propone di invertire questa tendenza, offrendo GPU discrete di seconda generazione che combinano prestazioni avanzate e prezzi competitivi.

La serie introduce i modelli Arc B580 e Arc B570, rivolti principalmente ai gamer con monitor a 1440p, una risoluzione che, secondo le statistiche di Steam, rappresenta il 23% degli utenti, mentre la fascia più diffusa rimane quella a 1080p (56%). Intel punta a soddisfare entrambi questi segmenti con GPU potenti ma accessibili, con prezzi di lancio fissati rispettivamente a 249 e 219 dollari.

Un punto di forza della linea Battlemage è la generosa dotazione di VRAM, superiore ai concorrenti nella stessa fascia di prezzo. L’Arc B580 offre 12 GB di memoria GDDR6, mentre il modello B570 ne presenta 10 GB. In confronto, schede come la Radeon 7600 di AMD e la Nvidia RTX 4060 si fermano a 8 GB, pur avendo prezzi più elevati. Questo rende le GPU Intel particolarmente adatte ai titoli moderni che richiedono una maggiore capacità per texture ad alta risoluzione.

Sul fronte dell’efficienza, Intel si distingue per un basso consumo energetico: la B580 registra un TDP di 190 W, mentre il B570 si attesta a 150 W. Questa caratteristica permette di alimentare facilmente le GPU con un singolo cavo PCIe, semplificando l’installazione e riducendo i costi per alimentatori e sistemi di raffreddamento. Un’opzione ideale per chi desidera configurazioni compatte o economiche.

Intel riempie inoltre un vuoto lasciato da anni nel mercato delle GPU di fascia bassa, abbandonato da Nvidia e AMD. L’ultima opzione competitiva in questo segmento è stata la RX 480 di AMD, lanciata nel 2016 a 239 dollari. Battlemage punta a riportare accessibilità in questa fascia, proponendosi non solo come una soluzione per i gamer ma anche per i creatori di contenuti, grazie a capacità migliorate in rendering, encoding e upscaling.

Con il CES 2025 alle porte, dove AMD e Nvidia presenteranno le loro nuove proposte di fascia alta, Intel si prepara a scuotere il mercato con una strategia orientata al rapporto qualità-prezzo. Battlemage potrebbe non solo rendere più accessibili le GPU ma anche costringere i principali produttori a rivedere i loro prezzi, aprendo nuove opportunità per consumatori e professionisti.