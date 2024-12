La nuova Intel Arc B580 è già stata smontata e analizzata nel dettaglio

Un teardown dettagliato della nuova GPU Intel Arc Battlemage B580 è stata pubblicata dal sito cinese MyDrivers, rivelando le caratteristiche estetiche e tecniche della scheda grafica in uscita il 13 dicembre. Le immagini mostrano l'aspetto esterno e i componenti interni del modello Limited Edition, anticipando il lancio ufficiale.

Il design della B580 riprende in gran parte quello dei precedenti modelli A750 e A770 (che potete trovare su Amazon), con alcune modifiche mirate. La colorazione grigio scuro opaco e il logo "Intel Arc" sono stati mantenuti, ma Intel ha apportato cambiamenti come l'allargamento delle prese d'aria laterali e una nuova piastra I/O. La novità più significativa è l'aggiunta di un foro nel backplate per migliorare il raffreddamento, ispirato alle soluzioni adottate da NVIDIA.

Il cuore della B580 è il chip BGM-G21 con 6 moduli di memoria GDDR6 Samsung.

Sotto la scocca, la B580 presenta una configurazione standard con piastra di rame per il raffreddamento, pad termici sui 6 chip di memoria e VRM, e un singolo connettore di alimentazione a 8 pin. Il PCB risulta sorprendentemente compatto, occupando circa metà della lunghezza totale della scheda.

Le specifiche tecniche rivelano un TDP di 190W e memoria GDDR6 a 19 Gbps, con possibilità di overclock fino a 22 Gbps tramite il nuovo software Intel Graphics. La B580 sarà disponibile al prezzo di lancio di $249.

L'arrivo della B580 potrebbe rappresentare un'interessante alternativa nel segmento medio di mercato delle schede grafiche. Il prezzo competitivo e le specifiche promettenti potrebbero mettere pressione ai principali concorrenti NVIDIA e AMD.

Tuttavia, le reali prestazioni della B580 saranno valutabili solo dopo i test che verranno compiuti dai vari addetti ai lavori e che sono previsti a ridosso del lancio ufficiale. La compattezza del PCB apre inoltre la possibilità di future versioni più compatte della scheda.

Intel sembra puntare molto su questa nuova generazione di GPU Arc Battlemage per consolidare la propria presenza nel mercato delle schede grafiche dedicate. Il lancio della B580 sarà un importante banco di prova per valutare la competitività dell'offerta Intel rispetto ai prodotti già affermati della concorrenza.