Intel Arc B580: risolti problemi di prestazioni e aggiunto il supporto a Twin Lake

Intel ha rilasciato il nuovo driver grafico per la scheda Arc B580 e le GPU integrate, risolvendo problemi di crash e prestazioni in alcuni giochi. L'aggiornamento supporta anche le nuove CPU Intel Core serie N e serie 200, in arrivo al CES 2025.

Il driver 32.0.101.6449 risolve i crash in Skull and Bones, migliora le prestazioni in Rainbow Six Siege e elimina artefatti visivi con alcune schede di acquisizione. Rimane irrisolto il problema di crash in F1 24 con XeSS Frame Generation o in modalità fullscreen esclusiva.

Seppur in Europa il prezzo non sia competitivo, a 249$ l'Arc B580 è la nuova regina delle schede budget/mid-range negli USA.

La novità più interessante è il supporto alle CPU Intel Core serie N e serie 200, che saranno presentate al CES 2025. La serie Twin Lake NX50 sostituirà Pentium e Celeron per dispositivi a basso consumo, mentre la serie Core 200 mobile offrirà processori economici basati su Raptor Lake-H/U Refresh.

Non ci sono ancora dettagli sulle GPU integrate di questi nuovi processori. L'Intel Core Ultra 7 258V con GPU Arc Graphics 140V ha ottenuto ottimi risultati nei test, superando AMD, ma trattandosi di chip economici le aspettative non dovrebbero essere alte.

Gli aggiornamenti software continuano a migliorare le prestazioni dell'Arc B580. Per quanto in Europa il prezzo di listino non abbia convinto del tutto, non riuscendo a essere competitivo come in USA, in America, per 249$, questa scheda grafica si sta affermando come una delle migliori opzioni nel segmento budget/mid-range, con una domanda che supera ancora l'offerta nonostante le consegne settimanali.

Intel dovrà aumentare la produzione per soddisfare l'elevata richiesta di questa GPU, visto quanto è stata apprezzata in America dagli enthusiast. I continui miglioramenti dei driver stanno rendendo l'Arc B580 una scelta sempre più interessante per chi cerca buone prestazioni a un prezzo accessibile.