Intel Tiger Lake, avvistati quattro nuovi modelli desktop

Come indicato dal noto leaker @momomo_us, Intel ha lanciato quattro CPU Tiger Lake desktop stando al suo database ARK. I chip (Core i9-11900KB, Core i5-11500B, Core i7-11700B e Core i3-11100B) portano il suffisso “B”, designazione che indica che si tratta di soluzioni BGA (Ball Grid Array) per PC di ridotte dimensioni.

Il Core i9 e il Core i7 sono dotati di otto core e sedici thread, con la velocità di clock come principale fattore di differenziazione, mentre i modelli Core i5 e Core i3 vengono forniti, rispettivamente, in configurazioni a sei core, dodici thread e quattro core, otto thread. Inoltre, sembrerebbe che i processori Tiger Lake serie B beneficino del Thermal Velocity Boost (TVB).

Poiché tutte le serie B godono di un TDP di 65W, è logico che siano più veloci dei processori Tiger Lake-H da 45W recentemente annunciati dalla compagnia di Santa Clara. Dopotutto, il margine di 20W consente di accedere a TVB, il che può fare la differenza con determinati carichi di lavoro. Secondo le specifiche, solo il Core i9-11900KB e il Core i7-11700B possono essere configurati fino a 55W, ma il Core i5-11500B e il Core i3-11100B hanno un TDP fisso di 65W.

Processor Core/Thread Base/Boost/TVB Clocks (GHz) L3 Cache (MB) TDP (W) Graphics Graphics Base/Boost Clocks (MHz) RCP Core i9-11900KB 8/16 3.3/4.9/5.3 24 65 Intel UHD Graphics 350 / 1,450 $417 Core i7-11700B 8/16 3.2/4.8/5.3 24 65 Intel UHD Graphics 350 / 1,450 ? Core i5-11500B 6/12 3.3/4.6/5.3 12 65 Intel UHD Graphics 350 / 1,450 ? Core i3-11100B 4/8 3.6/4.4/5.3 12 65 Intel UHD Graphics 350 / 1,400 ?

Il Core i9-11900KB è l’unico chip del lotto che viene fornito con un moltiplicatore sbloccato. Il processore octa-core sembra avere un clock di base di 3,3GHz, boost clock a 4,9GHz e boost clock TVB a 5,3GHz. Nonostante il Core i9-11900KB e il Core i9-11980HK abbiano lo stesso TDP massimo di 65W, il primo sfrutta TVB per incrementare tale valore sino a 5,3 GHz, 300MHz in più rispetto al secondo.

Confrontando le diverse serie, notiamo clock di base più elevati sui modelli “B”. La differenza è tra 400 e 700MHz a seconda dei modelli presi in esame. Ovviamente, TVB permette di avere clock boost più elevati sulla carta. Se non prendiamo in considerazione TVB, il miglioramento è molto minore. Ad esempio, il Core i7-11700B ha un boost clock di 4,8GHz, solo 200 MHz in più rispetto al Core i7-11800H, mentre il Core i5-11500B ha un boost clock di 4,6GHz, 100MHz più veloce di un Core i5-11400H.

La GPU integrata e le altre caratteristiche di Tiger Lake sembrano le stesse. Come Tiger Lake-H, anche la serie B è dotata di supporto nativo per le memorie DDR4-3200 e una capacità massima di 128GB. Tuttavia, la serie B sembra offrire una larghezza di banda di memoria inferiore. Per fare un confronto, Tiger Lake-H offre fino a 51,2GB/s di larghezza di banda di memoria massima, mentre quella B raggiunge i 45,8GB/s. Dato il TDP di 65W, è ragionevole pensare che Intel abbia lanciato i nuovi processori per competere con le APU desktop Ryzen 5000G (nome in codice Cezanne) di AMD. Se volete saperne di più sull’attuale gamma di CPU AMD e Intel, vi consigliamo di leggere la nostra guida ai migliori processori PC.