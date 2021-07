Intel, torna un’altra importante figura chiave per lo sviluppo di nuovi chip

Intel ha annunciato il ritorno di uno dei suoi più apprezzati chip architect, Shlomit Weiss, che guiderà tutto lo sviluppo e il design dei chip consumer dell’azienda dopo aver ricoperto, per quattro anni, il ruolo di Senior VP of Silicon Engineering di Mellanox/NVIDIA. Durante la sua permanenza in Intel, Weiss ha ricevuto l’Intel’s Achievement Award, il più alto riconoscimento dell’azienda, per il suo lavoro nello sviluppo dell’architettura dual-core. Le è stato poi affidato il compito di guidare il team che ha sviluppato i famosi processori Sandy Bridge e Skylake.

Skylake è forse una delle architetture più famose dell’azienda semplicemente perché è stato utilizzato lo stesso design per sei lunghi anni, aiutando la compagnia a tamponare il ritardo del nodo di produzione a 10nm. L’architettura si estendeva dai processori Core di sesta fino alla decima generazione, nonché a più generazioni di chip per server. Intel ha ceduto circa il 10% della sua quota di mercato complessiva ad AMD (circa l’8% sui server e il 10% in campo desktop/laptop) durante quel periodo di tempo, ma si tratta di un danno sorprendentemente limitato data la gravità dei ritardi dell’azienda.

Weiss rientra in Intel come Senior VP e Co-General Manager del Design Engineering Group (DEG) e sarà responsabile di tutti i processi di sviluppo e progettazione dei chip client. Sembra che Weiss assumerà lo stesso ruolo precedentemente ricoperto da Uri Frank, che ha recentemente lasciato Intel per guidare lo sviluppo del SoC di Google. Weiss lavorerà con Sunil Shenoy, un altro veterano Intel di lunga data che è recentemente rientrato in azienda. Shenoy gestirà insieme a Weiss il Design Engineering Group in Israele ed entrambi lavoreranno anche con il famoso chip architect Glenn Hinton, anch’egli recentemente tornato in Intel. Le architetture più famose di Intel provengono da tempo dai suoi team di progettazione israeliani. La continua attenzione di Gelsinger alla ricostruzione dei team di progettazione segue la recente ristrutturazione del gruppo di data center, che ha portato all’allontanamento di Navin Shenoy.

Gelsinger si affida ovviamente all’esperienza di comprovati veterani di Intel mentre sta ricostruendo l’azienda dopo che ha sofferto per anni di passi falsi e dell’esodo di gran parte delle sue menti più brillanti. Weiss ha conseguito un M.Sc. con lode in ingegneria elettrica e una laurea in informatica presso il Technion – Israel Institute of Technology. Ha registrato diversi brevetti sullo sviluppo di microprocessori e ha anche fondato l’Intel Israel Women Forum.

Weiss ha commentato la sua nomina in questo modo

Sono entusiasta di tornare nel luogo che è stato la mia casa per 28 anni, dove sono cresciuta e mi sono sviluppata professionalmente, come manager e come persona. Ho seguito Pat Gelsinger di Intel Corporation, tracciando una nuova e audace strategia per l’azienda, che credo accelererà la sua leadership. Dedicherò le mie energie per garantire che Intel continui a essere leader nell’hardware e nei chip.