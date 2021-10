Intel XeSS in azione: ecco com’è l’alternativa al DLSS

In occasione del suo recente evento InnovatiON 2021, Intel ha annunciato una nuova partnership con lo sviluppatore di Hitman 3, IO Interactive, e di The Riftbreaker, Exor Studios. Per la prima volta, è stato possibile vedere in azione la tecnologia XeSS (Xe Super Sampling) su giochi effettivamente disponibili sul mercato, in particolare Hitman 3 e The Riftbreaker.

Per qualche ragione, Intel ha scelto di caricare il video solo in qualità 1080p. Tuttavia, la società si è impegnata ad aggiornare il filmato a risoluzione 4K, il che dovrebbe rendere più facile vedere le ripercussioni sulla qualità dell’immagine in modo più dettagliato. Ad ogni modo, è ancora possibile effettuare alcuni confronti sulla qualità dell’immagine ed è chiaro che l’upscaling XeSS da 1080p a 4K offre un dettaglio molto migliore rispetto a un semplice rendering a 1080p.

Credit: Intel

Interessante anche la scelta dei giochi. Hitman 3 è piuttosto comprensibile, considerando che è un titolo AAA con una presenza sul mercato riconoscibile: serve come un buon esempio e per spingere la tecnologia. The Riftbreaker, tuttavia, è un prodotto sviluppato in stretta collaborazione con AMD e che già implementa la tecnologia Fidelity FX Super Resolution (FSR) come algoritmo di supersampling per migliorare le prestazioni. Forse Intel sta preparando il campo per i confronti tra FSR e XeSS – e se questa è davvero la sua strategia, questo significa che è sicura di vincere. Il fatto che Intel stia già presentando giochi con implementazioni funzionanti di XeSS è di buon auspicio per l’adozione futura della tecnologia. Intel sa di avere molto tempo a disposizione per rafforzare le relazioni con gli sviluppatori e aumentare l’attrattiva delle proprie tecnologie grafiche in attesa del lancio della GPU Arc Alchemist nel 2022.

Credit: Intel

Credit: Intel

È anche una buona notizia per quanto riguarda l’attuale stato di sviluppo di XeSS che Intel abbia presentato il suo programma XeSS DevMesh, che permette di testare e implementare la tecnologia di supersampling in anticipo, consentendo agli sviluppatori di inviare qualsiasi gioco che stanno attualmente realizzando come candidato per l’integrazione di XeSS. Questo è un modo chiaro per attirare più interesse da parte delle software house ed espandere il numero di giochi compatibili prima del lancio della GPU mainstream. La sua natura aperta (più simile a FSR di AMD che a DLSS di NVIDIA) significa che qualsiasi GPU AMD o NVIDIA sarà in grado di sfruttare la tecnologia fino a quando le schede di Intel non arriveranno sul mercato.