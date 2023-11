iPad Pro 2022 12,9" 512GB SOTTOCOSTO su Amazon! (-290€)

Scoprite l'eccezionale offerta di Amazon per il Cyber Monday sull'Apple iPad Pro 12,9" (6ª generazione) con 512GB di memoria. Dotato di un brillante display Liquid Retina XDR da 12,9", chip M2 e una batteria che dura tutto il giorno, è perfetto per chi vive in movimento. Normalmente venduto a 1.849,00€, è ora disponibile a soli 1.559,00€. Approfittate di questa fantastica offerta e risparmiate il 16% sul prezzo originale, in queste battute finali del Black Friday.

iPad Pro 2022 12,9" 512GB, chi dovrebbe acquistarlo?

Se state cercando un dispositivo di ultima generazione che possa offrirvi prestazioni eccellenti sia in termini di lavoro che di intrattenimento, allora l'Apple 2022 iPad Pro 12.9" (Wi-Fi, 512GB) è un'ottima scelta. Questo tablet è ideale per professionisti creativi e appassionati di fotografie e video. Grazie al suo brillante display Liquid Retina XDR e al potente chip M2, potrete fruire di una resa grafica eccezionale e di una velocità di elaborazione straordinaria. La sua fotocamera avanzata con scanner LiDAR lo rende ideale anche per gli amanti della realtà aumentata.

L'iPad Pro è una meraviglia tecnologica. Monta un chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core per la massima potenza. Il suo dispay da 12,9" è un Liquid Retina XDR con ProMotion, True Tone e un'ampia gamma cromatica P3, che offre immagini nitide e colori vibranti. È dotato di Wi-Fi 6E ultra veloce e di un connettore USB C compatibile con Thunderbolt/USB 4. La sua batteria dura tutto il giorno e ha la possibilità di collegarsi con la Apple Pencil (2ª generazione), la Magic Keyboard e la Smart Keyboard Folio.

In conclusione, l'Apple 2022 iPad Pro 12.9" è ora disponibile a un prezzo di appena 1.559,00€, molto più conveniente rispetto al prezzo originale di 1.849,00€. Questo prodotto high-tech rappresenta un investimento a lungo termine, grazie ai suoi componenti tecnologici avanzati combinati con la qualità Apple. Consigliamo l'acquisto a tutti coloro che cercano un tablet di ultima generazione che possa rispondere efficacemente a una vasta gamma di esigenze, sia professionali che di intrattenimento.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata all'offerta. Qui potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare della promozione. Vi consigliamo però di fare i vostri acquisti il prima possibile, per evitare che l'offerta termini.

