Scegliere uno dei migliori antivirus per proteggere il vostro PC, ma anche i vari dispositivi che utilizzate per navigare su internet, è fondamentale. Tuttavia, questo non implica che occorra spendere cifre sprospositate per una suite enorme e omnicomprensiva. Il prodotto di base di Kaspersky, rivolto al mercato consumer, è Kaspersky Anti-Virus, un pacchetto semplice e orientato sugli elementi fondamentali della sicurezza: un software antivirus in grado di rilevare malware conosciuti e nuovi, e la funzione di filtro contro gli URL pericolosi per restare al sicuro dai link dannosi.

Approfittando di uno degli ottimi sconti che di solito l’azienda propone ai nuovi utenti, è possibile accedere a una licenza di 1 anno di Kaspersky Anti-Virus che copre 3 dispositivi anche a poco meno di 20€ fino al primo rinnovo. Inoltre è possibile estendere la licenza affinché includa un massimo di 10 dispositivi e due anni di servizio, con un ulteriore sconto proporzionale. L’offerta è conveniente e rientra in ciò che ci aspettiamo per un prodotto di sicurezza di buon livello. Tuttavia, finito lo sconto iniziale, il prezzo potrebbe diventare scoraggiante.

In ogni caso, come dicevamo, Anti-Virus è solo uno dei pacchetti disponibili da Kaspersky, nonché quello basilare. Infatti, scegliendo il pacchetto Kaspersky Internet Security, al prodotto Anti-Virus si aggiunge un firewall, un browser sicuro che protegge le transazioni online, nonché la protezione contro possibili violazioni della webcam. La versione gratuita del sistema di controllo genitori di Kaspersky Safe Kids include il blocco dei contenuti e il monitoraggio del tempo trascorso online, insieme alla funzione di blocco di inserzioni e tracker per salvaguardare la vostra privacy online, senza dimenticare una versione gratuita dalla VPN di Kaspersky con 200 MB di traffico al giorno.

Il passaggio a Kaspersky Internet Security, invece, consente di accedere alle app per Mac e Android. Come nel caso di Anti-Virus, anche Kaspersky Internet Security presenta un prezzo iniziale appetibile, partendo da un piano da 1 anno con tre dispositivi, mentre quello da due anni con cinque dispositivi è leggermente meno interessante, ad esempio, della corrispondente offerta di Bitdefender Internet Security.

Kaspersky Total Security, invece, è il top di gamma dell’azienda e include la versione commerciale completa di Kaspersky Safe Kids, con alcune funzioni extra come la posizione GPS e un password manager per PC, Mac e Android, nonché uno strumento di backup per Windows. Non c’è molto altro, ma questa suite è solo leggermente più costosa di Internet Security.

La gamma Security Cloud offre tutte le stesse funzioni, insieme alla “tecnologia di protezione adattiva” di Kaspersky, che ad esempio vi avvisa se la password scelta per un dato account è troppo facile da indovinare o vi propone di attivare la VPN in caso di connessione a reti non protette. Sebbene esistano pacchetti più interessanti sul mercato, Security Cloud ha qualche freccia al suo arco. Chi è in cerca di buone occasioni, apprezzerà Security Cloud Free, che offre una buona copertura antivirus a costo zero. E sebbene ci siano solo un paio di funzioni aggiuntive, il prezzo si avvicina abbastanza a Total Security da invogliare a fare l’upgrade.

Piani e prezzi

Anti-Virus :

1 anno/1 PC: 15,99€ anziché 29,99€ fino al rinnovo

1 anno/2 PC: 17,99€ anziché 34,99€ fino al rinnovo

1 anno/3 PC: 18,99€ anziché 44,99€ fino al rinnovo

1 anno/4 PC: 20,99€ anziché 49,99€ fino al rinnovo

1 anno/5 PC: 21,99€ anziché 64,99€ fino al rinnovo

2 anni/1 PC: 28,99€ anziché 52,99€ fino al rinnovo

Altri piani:

Kaspersky Internet Security: da 20,99€ anziché 49,99€

Kaspersky Total Security: da 25,99€ anziché 59,99€

Kaspersky Security Cloud Personal: da 79,99€

Kaspersky Internet Security: da 20,99€ anziché 49,99€

Kaspersky Total Security: da 25,99€ anziché 59,99€

Kaspersky Security Cloud Personal: da 79,99€

Kaspersky Anti-Virus

Il processo di installazione di Kaspersky è semplice, lineare e veloce. I link di download della versione di prova sono ben evidenziati sul sito web, e anche il programma di installazione occupa poco spazio. È bastato attivare una licenza di prova per poter utilizzare subito Kaspersky Anti-Virus, senza l’obbligo di usare o creare un account My Kaspersky.

Anche dal punto di vista della presenza sul sistema, Kaspersky Anti-Virus 2021 introduce solo quattro servizi e quattro processi principali in background, molto meno di altri concorrenti. Non abbiamo riscontrato alcun impatto tangibile sulle prestazioni del sistema.

Abbiamo messo alla prova le “capacità difensive” di questo antivirus, provando a rimuovere file importanti, terminare o sospendere alcuni processi, interrompere servizi, addirittura disinstallare o disabilitare driver e disattivare determinate funzionalità agendo sul Registro o tramite file di configurazione. In generale, Anti-Virus ci ha impedito quasi sempre di compromettere la sicurezza del sistema, tranne qualche caso minore di poca rilevanza.

Le novità

Kaspersky Anti-Virus è uno dei principali prodotti di sicurezza da molto tempo, tanto che le prime versioni per PC giravano su MS-DOS. Se è vero il detto “squadra che vince non si cambia”, Kaspersky non ha stravolto più di tanto le ultime versioni. Ciononostante alcune migliorie sono state apportate.

Adesso, l’applicazione è più organizzata e ricca di impostazioni, fra cui le opzioni che consentono di ridurre il consumo di risorse in caso di scarsa autonomia, durante l’uso di app a schermo intero o in condizioni di carico su CPU o disco fisso. Inoltre è possibile salvare le impostazioni attuali e ripristinarle in un secondo momento, un comodo backup se intendete utilizzare la stessa configurazione su più macchine.

Le scansioni dei file includono anche quelli di Microsoft Office (dimensione massima 8 MB), per una maggiore efficacia nel rilevamento delle minacce.

Parlando di prestazioni, il programma di installazione è più efficiente e affidabile, dato che utilizza le versioni di .NET meno recenti anziché costringervi a scaricare le nuove. Anche l’aggiornamento dei database è più veloce.

Kaspersky, inoltre, ha deciso di abbandonare Application Advisor che mostrava i dati di reputazione dei file eseguibili. Potrete comunque verificarla tramite il menu che si apre con il tasto destro del mouse, pertanto non è una grossa perdita.

È stato rivisto il supporto alle vecchie versioni di Microsoft Edge precedenti a Chromium (ora è possibile solo analizzare il traffico), mentre l’estensione Kaspersky Protection non supporta più Internet Explorer. Dunque nulla di eclatante, se non qualche piccolo miglioramento qua e là.

Antivirus

Kaspersky Anti-Virus offre un’interfaccia semplice che mostra lo stato della protezione e quattro pulsanti: avvio scan, aggiornamento database, visualizzazione rapporti e apertura della tastiera su schermo. Il riquadro di scansione consente di eseguire analisi rapide o approfondite, controllare le unità esterne o file e cartelle, con la possibilità di analizzare elementi selezionati tramite il menu contestuale di Esplora risorse. Le scansioni sono abbastanza rapide, circa 20 minuti per 50 GB di dati, ed è possibile pianificare automaticamente le analisi a cadenza giornaliera (giorni feriali e festivi), nel weekend, oppure con frequenza settimanale o mensile.

Una funzione intelligente che abbiamo apprezzato è la possibilità di riprendere la scansione se il computer viene spento durante l’analisi, oppure programmare le scansioni solo quando il computer è in standby o con il salvaschermo attivo, per ridurre al minimo l’impatto sulle prestazioni.

Kaspersky Anti-Virus offre anche un buon livello di controllo per gli utenti più esperti, dato che potrete selezionare le aree del sistema da controllare, i tipi di file da analizzare, i motori di rilevamento utilizzabili e la risposta alle minacce rilevate (rimozione definitiva, cancellazione o azione scelta dall’utente via prompt).

Un aspetto che manca (e si nota) è la possibilità di eseguire scansioni personalizzate, a differenza di altri competitor come Avast o Avira. Se volete analizzare una cartella di download personalizzata o analizzare documenti di una cartella di rete specifica, potrete solo effettuare una configurazione manuale di Selective Scan.

Protezione

Nei nostri test, Anti-Virus si è comportato abbastanza bene. Abbiamo recuperato alcuni URL dannosi recenti, phishing incluso, e sebbene si trattasse di minacce piuttosto nuove, Kaspersky si è rivelato efficace in circa il 30% dei casi (molto di più di Windows Defender).

Nel 2021, è stato condotto un test di certificazione da AV-Comparative, dove Kaspersky ha ottenuto un punteggio di blocco del 94%. Anche nelle simulazioni di ransomware, abbiamo riscontrato un ottimo risultato: i file dannosi sono stati messi immediatamente in quarantena e i pochi file compromessi ripristinati subito.

Altre funzioni

Kaspersky Anti-Virus offre qualcosa in più oltre le funzioni anti-malware. In primo luogo, una versione limitata di Kaspersky VPN: non consente di scegliere la posizione, dato che si connette in automatico al server più vicino, manca il kill switch e il traffico dati è di soli 200 MB al giorno, ma potrebbe risultare utile in caso di connessioni occasionali a Wi-Fi pubbliche.

Possiamo dire lo stesso con il password manager. Consente di memorizzare password di siti web e app, archiviare e compilare automaticamente i dati delle carte di credito e gli indirizzi, salvare note protette e altro. Tuttavia, la versione free è abbastanza limitata, con un massimo di 15 password memorizzabili. Il vantaggio è che potete installarlo indipendentemente da Kaspersky Anti-Virus.

La tastiera su schermo protegge dal keylogging di nomi utenti e password, nonché altri dati sensibili. Abbiamo testato la funzione con alcuni keylogger commerciali, e nessuno è riuscito a registrare le digitazioni.

Vulnerability Scan analizza il sistema in cerca di app con vulnerabilità note e segnalate sul sistema CVE. L’aspetto positivo è che segnala anche versioni obsolete e potenzialmente a rischio di varie app, tuttavia dovrete correre ai ripari manualmente, ad esempio scaricando e installando manualmente le versioni aggiornate.

Altre funzioni potenzialmente utili sono le procedure guidate: ce n’è una che vi aiuta a tenere d’occhio l’integrità di Windows, in cerca di possibili modifiche alle impostazioni causate da malware, con la possibilità di correggere i problemi con una sola operazione. Un’altra opera sulla configurazione dei browser, peccato che si focalizzi solo su Internet Explorer, sebbenc ciò abbia senso dato che alcune app si basano proprio sul motore di IE, ma forse avrebbe più senso unire queste due funzioni in un check unico.

C’è anche uno strumento per la privacy (Privacy Cleaner) che consente di rimuovere alcuni record delle vostre attività da Windows e dalle app, come la cronologia di ricerca e i cookie, sebbene non sia impressionante. Non ha funzionato con Firefox, ad esempio, e in ogni caso trovate di meglio nel mercato freeware.

Infine, Kaspersky Rescue Disk è un ambiente di boot che vi aiuta a individuare le minacce più radicate che potrebbero rendere Windows inutilizzabile. Sebbene utile, è scaricabile gratis dal sito web dell’azienda, tanto che all’interno di Kaspersky Anti-Virus c’è solo il link alla sua pagina ufficiale.

In generale, gli extra offerti da Kaspersky sono poco interessanti o comunque gratis a prescindere da Anti-Virus, e in ogni caso non reggono rispetto alla concorrenza. Certo, un antivirus non va scelto per i suoi extra, ma vorremmo vedere qualcosa di meglio da parte dell’azienda

Conclusione

Kaspersky Anti-Virus non offre molti extra interessanti come la concorrenza, ma parlando strettamente del suo motore, si tratta di uno dei migliori antivirus sul mercato, che vi consigliamo senza riserve.