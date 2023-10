Migliori antivirus per Mac (ottobre 2023)

Se avete ancora dei dubbi sul fatto che sia necessario installare uno dei migliori antivirus per Mac, allora dovreste seriamente considerare di cambiarlo. È da un po' di tempo, infatti, che l'aura leggendaria di inviolabilità dei Mac, dei MacBook e di altri computer prodotti da Apple è stata completamente sfatata. Anche se è vero che Windows resta la piattaforma preferita per gli attacchi informatici, in passato sono state scoperte vulnerabilità di sicurezza che hanno riguardato anche prodotti Apple, che erano sempre stati considerati come invulnerabili.

Quindi, la risposta è sì, è assolutamente ragionevole e prudente dotare il vostro Mac di un buon antivirus. Sul mercato, infatti, sono disponibili vari brand che offrono una versione Mac dei propri pacchetti di sicurezza. In questa guida, vi forniremo consigli su cinque di questi, che si sono rivelati particolarmente efficaci nella protezione dei vostri dispositivi e che offrono anche un eccellente rapporto qualità-funzionalità-prezzo, oltre a un insieme di strumenti extra che possono essere utili per aumentare i vostri livelli di sicurezza.

Le minacce online, come il ransomware, sono una realtà che non dovrebbe essere mai sottovalutata, nemmeno se siete utenti Mac. Gli attacchi mirati a questa tipologia di dispositivi sono in costante aumento, e non lasciatevi trarre in inganno dal fatto che, in termini assoluti, l'incidenza è inferiore rispetto a Windows o Android. La verità è che nessun utente è completamente al riparo dal malware, quindi è assolutamente consigliabile dotarsi dei migliori sistemi per mantenere al sicuro il vostro Mac dalle minacce online. Abbiamo anche preparato una piccola guida che potrebbe esservi utile per rimuovere un malware dal vostro Mac.

Per concludere, il messaggio è chiaro: proteggere il proprio dispositivo Apple non è un lusso, ma una necessità. Un buon antivirus per Mac può fare la differenza tra la sicurezza dei vostri dati personali e finanziari e il rischio di diventare vittime di attacchi informatici.