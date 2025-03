La Cina e la tecnologia: $55 miliardi per ricerca e sviluppo

La Cina continua a investire pesantemente nelle sue ambizioni tecnologiche con un investimento di ¥398.12 miliardi di yuan ($55 miliardi) nel suo budget centrale del 2025 per la scienza e la tecnologia, segnando un aumento significativo del 10% rispetto al 2024. Questa cifra, la terza voce più grande nel budget, sottolinea l'intento della Cina di accelerare il suo R&D nazionale, concentrandosi in particolare su settori strategici come i semiconduttori, l'intelligenza artificiale, l'esplorazione spaziale e il calcolo quantistico.

Questo aumento di spesa di $5 miliardi non garantirà un balzo significativo nella ricerca e sviluppo, bensì contribuirà a migliorare i progetti presenti e futuri. È fondamentale tenere a mente che, benché l'economia cinese stia rallentando, il governo ha spesso la tendenza di camuffare piani di stimolo economico all'interno di grandi iniziative come questa, evitando così di dover etichettarli direttamente come tali.

Nel 2024, erano stati destinati ¥361.9 miliardi per le spese in scienze e tecnologia, rispettando il 97.6% del target budgetario. Il sostegno del governo alla ricerca fondamentale ha rafforzato le capacità della Cina nelle scoperte scientifiche d'avanguardia e nell'innovazione tecnologica. Inoltre, sono state presentate soluzioni di sostegno per le piccole e medie imprese (PMI) tra cui programmi di finanziamento speciali per assistere le PMI innovative con meccanismi di condivisione del rischio mediante fondi di garanzia nazionali. Per incoraggiare l'innovazione, sono state offerte anche riduzioni fiscali e sovvenzioni alle imprese tecnologiche.

Obiettivi futuri

Il programma 'Science and Technology Innovation 203' della Cina prevede di indirizzare le spese di scienza e tecnologia verso progetti di grande portata nel campo dei circuiti integrati, dell'intelligenza artificiale e della tecnologia di calcolo quantistico. È comune per i governi investire in progetti che potrebbero non dare risultati per anni, quindi ci si può aspettare che la Cina investa nella ricerca fondamentale in questi settori. Questo rafforzerà la competitività globale della Cina in queste industrie chiave, aspetto particolarmente cruciale per l'attuale competizione tra Cina e Stati Uniti.