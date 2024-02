La nuova scheda Nvidia consuma poco ma è lenta, a che serve?

La nuova GPU per il gaming entry-level di Nvidia, la GeForce RTX 3050 6GB, ha mostrato prestazioni inferiori del 20% rispetto alla versione con 8GB, almeno secondo i benchmark preliminari di ComputerBase.

Questo modello, lanciato recentemente, presenta alcune riduzioni nelle specifiche, tra cui la memoria, il conteggio dei core, la velocità di clock e il consumo energetico.

Sebbene la RTX 3050 6GB rappresenti una diminuzione delle prestazioni rispetto alla variante con 8GB, si distingue per la sua efficienza energetica e il consumo più basso tra le schede grafiche, di fascia alta, attualmente in commercio.

I test preliminari sono stati condotti su una variante di fascia alta della RTX 3050 6GB, la MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X 6G OC, ottenuta in anteprima da ComputerBase tramite un rivenditore che aveva messo in vendita la scheda in anticipo.

Sebbene la fase di test non sia ancora completa, i benchmark preliminari offrono una prima panoramica delle prestazioni. Curiosamente, nonostante alcune inserzioni di vendita indichino un conteggio core CUDA di 2.048 per la RTX 3050 6GB, sembra che si tratti di un errore. Il sito web di MSI e il software GPU-Z indicano entrambi 2.304 core CUDA, confermando le indiscrezioni iniziali.

Le specifiche della RTX 3050 sono le seguenti:

GeForce RTX 3050 6GB : SM 18, CUDA Cores 2.304, Base Clock 1.042 MHz, Boost Clock 1.470 MHz, VRAM 6GB, VRAM Bus Width 96-bit, VRAM Bandwidth 168 GB/s, TDP 70W, Prezzo $179.

: SM 18, CUDA Cores 2.304, Base Clock 1.042 MHz, Boost Clock 1.470 MHz, VRAM 6GB, VRAM Bus Width 96-bit, VRAM Bandwidth 168 GB/s, TDP 70W, Prezzo $179. GeForce RTX 3050 8GB: SM 20, CUDA Cores 2.560, Base Clock 1.552 MHz, Boost Clock 1.777 MHz, VRAM 8GB, VRAM Bus Width 128-bit, VRAM Bandwidth 224 GB/s, TDP 130W, Prezzo Da $220.

I benchmark svolti su Cyberpunk 2077 Phantom Liberty con 3DMark Time Spy, Speed Way e Port Royal hanno mostrato che la RTX 3050 6GB è circa dell'80% più veloce rispetto alla variante con 8GB.

Questo risultato è in linea con le aspettative, considerando la minore quantità di core, le velocità di clock inferiori e la ridotta larghezza di banda della memoria. Nonostante la riduzione delle prestazioni, il modello da 6GB ha un prezzo che corrisponde all'80% di quello della RTX 3050 8GB, mantenendo un buon rapporto qualità-prezzo.

Un aspetto in cui la RTX 3050 6GB eccelle è l'efficienza energetica. Nonostante le prestazioni inferiori del 20%, questa variante ha un consumo energetico quasi dimezzato rispetto alla versione con 8GB, rendendola circa il 50% più efficiente.

Sebbene il consumo energetico non sia sempre una priorità per le GPU di fascia bassa destinate al gaming, questa caratteristica consente alla RTX 3050 6GB di offrire modelli unici, come la versione di Palit senza raffreddamento attivo e la versione a basso profilo e doppio slot di MSI, che potrebbe essere tra le GPU più veloci di questo tipologia, attualmente disponibili sul mercato.