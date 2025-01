La radio LEGO prende vita grazie a un Raspberry Pi

Un celebre maker ha trasformato la, oramai iconica e sempre più difficile da trovare, LEGO Radio 10334, in un vero e proprio lettore musicale completamente funzionante, ovviamente utilizzando l'oramai onnipresente Raspberry Pi.

Sean McManus, noto sviluppatore nella community dei maker, ha integrato difatti un Raspberry Pi 3B+ all'interno del kit LEGO Radio 10334, permettendogli di riprodurre musica in formato digitale e di controllare le varie funzioni di riproduzione tramite le manopole originali presenti nel model kit.

Il codice è stato reso open source e il progetto completo è disponibile online.

Sean McManus ha sfruttato gran parte dell'hardware esistente del kit LEGO, modificando le manopole frontali (originariamente usate per riprodurre una serie di suoni preimpostati) per permettergli di cambiare le tracce musicali riprodotte dal Raspberry Pi.

Per fare spazio al Raspberry, McManus ha rimosso lo spazio originariamente previsto nel kit LEGO per inserire uno smartphone, sostituendolo con la single-board del celebre computer.

Per realizzare il progetto, McManus ha collegato il Raspberry Pi 3B+ a un amplificatore audio Pimoroni Audio Amp SHIM da 3W, connettendolo successivamente all'altoparlante integrato nel modello della LEGO. Il codice, scritto in Python dallo stesso McManus, gestisce l'input delle manopole e la riproduzione dei file musicali salvati localmente sul Pi.

Con queste ingegnose modifiche il maker ha trasformato la radio della LEGO in un dispositivo interattivo pienamente funzionante e capace di venire utilizzato, in maniera molto pratica, come un peculiare lettore di file audio digitali per l'ambiente domestico. Il sistema si avvia automaticamente all'accensione del Raspberry Pi, rendendo l'utilizzo ancor più semplice e immediato.

Questo po'ogetto dimostra ancora una volta le potenzialità del Raspberry Pi, il quale oramai permette di realizzare qualsivoglia tipologia di progetto. Gli appassionati di DIY possono trovare ispirazione e dettagli tecnici sul sito ufficiale di Sean McManus, dove sono presenti anche altre creazioni basate su Raspberry Pi.

Questa radio LEGO "potenziata" rimane un esempio eccellente di come la tecnologia possa integrarsi con i celebri kit di costruzioni, creando progetti divertenti e funzionali.