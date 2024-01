La Russia è riuscita a importare illegalmente 1,7 miliardi di chip, le sanzioni non servono?

La Russia è riuscita a importare illegalmente beni tecnologici del valore di $1,7 miliardi dagli Stati Uniti e dall'Europa nel corso dell'anno scorso, nonostante le sanzioni e i controlli sulle esportazioni volti a ostacolare l'accesso del presidente russo Vladimir Putin a tecnologie occidentali che potrebbero essere utilizzate nella guerra in Ucraina.

Questa informazione proviene da dati riservati del servizio doganale russo rivelati a Bloomberg. Nei primi nove mesi del 2023, più della metà dei semiconduttori e dei circuiti integrati importati erano marchi noti come Intel, AMD, Analog Devices, Infineon Technologies, STMicroelectronics e NXP Semiconductors, tra gli altri.

Il report non fornisce dettagli sulle aziende, o sulle entità, che hanno esportato tali tecnologie in Russia, e mancano informazioni identificative come il punto di origine o la data di produzione dei beni.

La complessità delle catene di approvvigionamento globali, specialmente nel settore dei chip, contribuisce alla difficoltà degli enti di controllo nel tracciare l'origine esatta di un chip.

È importante notare che gran parte di questi chip è giunta in Russia attraverso re-esportazioni da paesi terzi, quali Cina, Turchia ed Emirati Arabi Uniti. Gli Stati Uniti e l'Unione Europea hanno tentato, senza successo, di bloccare tali vie, soprattutto le re-esportazioni di beni ad uso duale e di tecnologie avanzate che alimentano l'arsenale bellico russo impiegato in Ucraina.

I produttori di chip rimangono anonimi ma sostengono di aver rispettato le sanzioni e di attenersi a rigorosi processi per garantire la conformità. Bloomberg precisa che non ci sono indicazioni di violazioni delle leggi internazionali da parte di queste aziende.

Sebbene i valori doganali siano leggermente diminuiti nella seconda metà del 2023, suggerendo un certo successo degli sforzi di Stati Uniti, Unione Europea e alleati del Gruppo dei Sette nel far rispettare le sanzioni contro la Russia, il paese è stato comunque in grado di eludere efficacemente tali restrizioni.

Verso la fine del 2023, la Russia ha addirittura superato le sanzioni e i controlli sulle esportazioni per ampliare la produzione di missili oltre i livelli prebellici. Funzionari statunitensi anonimi hanno dichiarato al New York Times che la Russia ha organizzato reti illecite di contrabbandieri attraverso i suoi servizi segreti e il Ministero della Difesa per esportare componenti critiche in altri paesi, da cui possono essere più agevolmente inviate in Russia.