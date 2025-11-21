L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando ogni aspetto della vita quotidiana, e anche gli strumenti più semplici stanno diventando più intelligenti ed efficienti. In questo contesto si inseriscono Plaud Note e Plaud NotePin, due accessori che combinano la praticità di un registratore con la potenza dell’AI, offrendo nuove possibilità sia per il lavoro sia per lo studio. Se siete alla ricerca di un dispositivo che vi permetta di catturare, organizzare e trasformare le vostre registrazioni vocali in modo rapido e accurato, questa potrebbe essere l’occasione giusta.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Vedi offerte su Plaud

Black Friday Plaud, perché approfittarne?

Plaud Note e Plaud NotePin non sono semplici registratori: grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale, sono in grado di trascrivere, riassumere e categorizzare automaticamente le vostre note audio. Questo significa dire addio alla perdita di informazioni importanti e alle ore spese per riascoltare e ordinare i contenuti. Che siate professionisti, studenti o persone che apprezzano la tecnologia utile, questi dispositivi vi aiutano a mantenere tutto sotto controllo con un approccio moderno ed efficace.

Un altro punto di forza è la loro discrezione e portabilità: Plaud NotePin, in particolare, può essere agganciato facilmente ai vostri abiti, rendendolo ideale per riunioni, conferenze, interviste o lezioni. La capacità dell’AI integrata di migliorare la qualità dell’audio e interpretare le voci in modo ottimale aggiunge un ulteriore livello di precisione, garantendo risultati affidabili anche in ambienti rumorosi. Il tutto senza richiedere configurazioni complesse o competenze tecniche avanzate.

Fino al 1° dicembre entrambi i dispositivi sono inoltre disponibili con un’interessante promozione: un sconto del 20% applicato automaticamente al momento del pagamento. Plaud Note e Plaud NotePin possono così essere acquistati a 135,92€ invece di 169,90€, un’offerta che rende ancora più conveniente provare cosa può fare l’intelligenza artificiale applicata alle registrazioni vocali. Se stavate pensando di migliorare il vostro modo di lavorare o studiare, questo potrebbe essere il momento perfetto per farlo.

Vedi offerte su Plaud