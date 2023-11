L'alternativa ad Adobe Acrobat? UPDF, editor basato sull'AI (ora scontato del 63%)

Il PDF è il formato più comunemente utilizzato nel mondo digitale per archiviare e condividere i file.

L'ampia compatibilità del PDF su tutti i dispositivi e l'eccellente formato/layout migliorano la fruizione, la visualizzazione e la condivisione di informazioni importanti.

UPDF di Superace Software è una soluzione di editing PDF versatile e potente per utenti PC, macOS, iOS e iPadOS. È un editor PDF basato sull'intelligenza artificiale che supporta gli utenti nella lettura, nell'annotazione, nella modifica, nella sincronizzazione, nella conversione, nella crittografia, nella firma, nel riassumere e tradurre PDF.

A poco a poco si sta affermando sempre più come un temibile competitor di Adobe Acrobat. Ma non è tutto. Infatti, UPDF offre al momento uno sconto molto interessante, pari a ben il 63%, per il suo acquisto. La licenza acquistata potrà, inoltre, essere utilizzata su tutte le piattaforme.

Quindi, vediamo nel dettaglio come UPDF è l'alternativa ideale ad Adobe Acrobat.

Caratteristiche principali dell'editor UPDF

UPDF è un editor PDF "tutto in uno", basato sull'intelligenza artificiale che incorpora tutte le funzionalità che gli utenti possono aspettarsi da uno strumento del genere.

1. Modificare e sincronizzare i PDF su tutti i dispositivi per un flusso di lavoro fluido

UPDF è uno strumento desktop completo per apportare tutte le modifiche in un PDF. Può aggiungere, modificare e rimuovere il testo PDF e personalizzarne le proprietà (carattere, stile colore, ecc.). Può aggiungere, sostituire, ritagliare e/o eliminare immagini senza problemi. Può anche aggiungere/modificare lo sfondo, la filigrana, l'intestazione/piè di pagina, ecc.

Oltre a modificare testo, immagini, collegamenti e intestazione/piè di pagina su Windows e Mac, UPDF supporta anche la modifica di testo e immagini su iOS, iPadOS e Android. E con la funzione UPDF Cloud, gli utenti possono sincronizzare i PDF su tutte le piattaforme.

2. Leggere e annotare i PDF

UPDF supporta l'apertura e la lettura di PDF e la visualizzazione di un PDF come presentazione.

Gli utenti possono visualizzare i documenti PDF in modalità di visualizzazione a pagina singola, a due pagine, a pagina singola o a due pagine. Gli utenti possono evidenziare o sottolineare il testo sul PDF e aggiungere commenti, note adesive, timbri, adesivi e forme al PDF.

3. Convertire PDF da e verso vari formati di file

UPDF offre ampie capacità di conversione PDF. Può convertire un PDF in un'ampia gamma di formati, tra cui Word, Excel, CSV, PowerPoint, testo, RTF, HTML, XML, PDF/A, GIF, PNG, JPEG, BMP e altri formati.

UPDF preserva l'integrità del documento durante le conversioni e garantisce conversioni accurate senza perdita di dati. Gli utenti possono anche creare PDF da immagini, Visio, Word, PPT ed Excel.

4. Eseguire l'OCR su PDF

UPDF è dotato di un'avanzata tecnologia OCR (Optical Character Recognition) che consente agli utenti di convertire i file scansionati in PDF modificabili. Supporta il rilevamento e l'estrazione di contenuti da oltre 38 lingue.

5. Compilare moduli PDF o creare moduli PDF compilabili

UPDF offre un modo semplice per compilare moduli PDF. È in grado di rilevare con precisione tutti i campi del modulo compilabili e di compilarli in modo semplice e veloce.

UPDF supporta anche la creazione di moduli PDF dinamici. Gli utenti possono creare moduli PDF interattivi e personalizzati con campi di testo, pulsanti di opzione, caselle di controllo, caselle di riepilogo, menu a tendina, ecc.

6. Riassumere, spiegare e tradurre i PDF con l'intelligenza artificiale

UPDF AI fornisce agli utenti una soluzione basata sui clic per riassumere, spiegare e tradurre i PDF. La sua casella di chat consente agli utenti di chattare, porre domande relative ai documenti o persino avere conversazioni al di fuori dell'ambito del PDF.

7. Altre potenti funzionalità

UPDF offre molte altre funzioni utili, come ad esempio:

Oscuramento PDF: redigere sezioni specifiche dei PDF per proteggere le informazioni sensibili

redigere sezioni specifiche dei PDF per proteggere le informazioni sensibili Protezione PDF: consente di aggiungere password di autorizzazione e password di apertura ai PDF

consente di aggiungere password di autorizzazione e password di apertura ai PDF Firma PDF: consente di aggiungere firme elettroniche o firme digitali ai PDF

consente di aggiungere firme elettroniche o firme digitali ai PDF Processo batch: converti, combina, stampa, inserisci e crittografa più PDF contemporaneamente

converti, combina, stampa, inserisci e crittografa più PDF contemporaneamente Compressione PDF: riduci le dimensioni dei PDF in base alla qualità preferita dall'utente

riduci le dimensioni dei PDF in base alla qualità preferita dall'utente Organizzazione PDF: aggiungi, ruota, ritaglia, dividi, estrai, elimina e riorganizza le pagine PDF

In breve, UPDF incorpora tutte le funzionalità che gli utenti possono aspettarsi da un editor PDF odierno.

Perché UPDF è la migliore alternativa ad Adobe Acrobat?

UPDF è progettato per essere lo strumento PDF più avanzato, potente e intuitivo di cui gli utenti hanno bisogno oggi. Di seguito sono riportati i motivi principali che lo giustificano come la migliore alternativa ad Adobe Acrobat:

Facile da utilizzare

UPDF è progettato per agevolare il lavoro di ogni tipologia di utente. All'interno di un unico strumento, gli utenti ottengono funzionalità di base e avanzate, un'interfaccia basata su clic, nessuna curva di apprendimento e l'accesso alle funzionalità più moderne.

Interfaccia utente chiara e intuitiva

La disposizione degli elementi, la scelta dei colori e l'impaginazione si inseriscono armoniosamente negli ambienti iOS, Android, Windows e macOS, rendendo l'interfaccia piacevole e intuitiva. La complessa interfaccia di Adobe spesso lascia gli utenti incapaci di trovare le funzionalità. Tuttavia, questo non è il caso di UPDF. Tutte le funzionalità sono facilmente accessibili e a portata di click.

Prezzo vantaggioso

UPDF è completamente funzionante e sviluppa costantemente nuove funzionalità. Non è costoso come Adobe Acrobat, costando solo il 12% di quest'ultimo. Fornisce anche un piano a vita che Adobe non ha. Pertanto, è conveniente e offre il miglior rapporto qualità-prezzo.

Disponibilità simultanea dei dispositivi

Un singolo account o acquisto permette di avere un massimo di 4 dispositivi online contemporaneamente. Ciò significa che gli utenti possono utilizzare UPDF contemporaneamente su Windows, Mac, Android e iOS.

Esperienza ricca di funzionalità

UPDF offre l'esperienza più ricca di funzionalità che gli utenti possano aspettarsi da uno strumento di editor PDF. Dalla modifica e annotazione dei PDF alla conversione e crittografia dei PDF, gli utenti ottengono la migliore esperienza basata sull'intelligenza artificiale. Consulta la tabella per ulteriori informazioni sulla differenza tra UPDF e Adobe Acrobat.

Conclusione

UPDF è il perfetto editor PDF all-in-one, basato sull'intelligenza artificiale, ed è anche l'alternativa ideale ad Adobe Acrobat. Pertanto, si consiglia vivamente agli utenti di eseguire l'aggiornamento a UPDF Pro e sbloccare tutte le funzionalità del programma.

Una volta acquistata la licenza, gli utenti possono utilizzare UPDF su 4 dispositivi. Dopo aver acquistato la licenza, avrete una garanzia di rimborso di 30 giorni. Scarica e acquista UPDF Pro oggi e avrai a tua disposizione l'editor PDF più potente.