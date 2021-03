Le AMD Radeon RX 6700 XT saranno “poche migliaia” in tutta Europa

Manca ormai pochissimo all’apertura delle vendite per la nuova GPU da poco annunciata da AMD. Nonostante l’azienda americana abbia promesso una vasta disponibilità, sembra che almeno per quanto riguarda l’Europa ci sarà ancora da combattere per riuscire ad accaparrarsi una Radeon RX 6700 XT. Sorpresi?

La AMD Radeon RX 6700 XT andrà a posizionarsi sul mercato più o meno a metà strada tra la Nvidia GeForce RTX 3060 Ti e la RTX 3070, almeno secondo le informazioni che conosciamo e i primi benchmark che sono trapelati in rete. Questo fatto rende la nuova GPU di fascia medio-alta di AMD molto interessante, soprattutto in questo periodo in cui riuscire ad acquistare una scheda video a prezzo di listino sembra davvero impossibile.

A quanto pare, nonostante AMD abbia dichiarato durante l’evento di lancio che la scheda sarà disponibile in quantità sufficienti, sembra che almeno in Europa la questione sarà più complicata del previsto.

Come condiviso inizialmente da Igor’s Lab, il quale ha ricevuto alcune informazioni da partner e distributori di varia natura, in base al modello potrebbero esserci disponibili per ogni Paese solo poche unità delle schede grafiche AMD, con un totale complessivo di “poche migliaia” in tutta Europa.

“A parte gli orrendi costi di trasporto per i pacchetti di lancio, che vengono consegnati principalmente con aerei da carico, anche la mancanza di capacità dei vettori che gioca il proprio ruolo. Tuttavia, anche i container stanno diventando molto costosi, dato che il prezzo medio per container è ora salito fino a 13.000 euro, a seconda del porto e del fornitore. Anche se Navi22 produce chip più piccoli e quindi nominalmente più numerosi per wafer, rimane una goccia nel mare se non sono disponibili abbastanza wafer e anche altri componenti per le schede scarseggiano. Le classi di potenza più piccole permettono anche l’uso di componenti più economici e semplici, ma anche qui ci sono i soliti colli di bottiglia. I controllori, i MOSFET di potenza e persino i condensatori non sono disponibili all’infinito“, ricorda il sito tedesco.

Se siete quindi interessati a mettere le mani su una delle nuove RX 6700 XT in arrivo, farete meglio ad essere pronti all’acquisto al momento del lancio o rischierete di rimanere (di nuovo) a mani vuote.