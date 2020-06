Le GPU Nvidia Ampere usciranno a settembre?

Secondo il noto portale tedesco Igor’s Lab, la presentazione delle prime soluzioni Ampere si terrà a settembre. Le fonti della testata avrebbero anche spifferato la roadmap delle nuove GPU. Di seguito, trovate una tabella riassuntiva delle suddette fasi:

Fase Descrizione Finestra temporale BOM Distinta base Maggio / giugno EVT Test di convalida tecnica Giugno DVT Test di convalida del design Giugno / luglio WS Prototipi operativi Luglio EMI Test Test di Compatibilità Elettromagnetica Luglio PVT Test di convalida della produzione Fine luglio, inizio agosto PPBIOS Versione stabile del BIOS Inizio agosto MP Avvio produzione di massa Agosto Uscita Presentazione + benchmark ufficiali Settembre

Se la roadmap si rivelasse corretta, nel corso di questo mese verrebbero testati i primi prototipi, mentre a luglio (salvo imprevisti) potremmo scoprire i benchmark degli engineering sample (ES). Ad agosto verrebbe avviata la produzione di massa, e a settembre l’azienda terrebbe l’evento di presentazione delle schede di fascia alta.

credit: utente Reddit @LeeJiangLee

Nelle scorse ore, vi abbiamo riportato dell’esistenza della GeForce RTX 3090, la presunta top di gamma della famiglia Ampere, caratterizzata da un TBP di ben 350W (il TDP sarebbe però di 230W). Si tratta di un’indiscrezione, ma è curioso che a questo giro si vociferi di una RTX 3090 piuttosto che di una RTX 3080Ti.

I veterani del settore forse ricorderanno “l’epoca” in cui AMD e Nvidia erano solite inserire due chip grafici di fascia alta nello stesso package. Erano i gloriosi anni delle GTX 295, 590 e 690, mentre in tempi più recenti potremmo citare la GTX Titan Z, sebbene quest’ultima abbia una diversa nomenclatura. Dell’altro team invece si possono citare la Radeon R9 280X2 e la Radeon HD 7990, la lista è lunga. Sono passati molti anni da allora, e le due aziende hanno optato per soluzioni più efficienti e con un TDP più contenuto (Radeon Vega 64 a parte).

Quel che è certo, è che questo autunno ne vedremo delle belle. Da un lato Nvidia, che cercherà di ribadire la propria posizione nel mercato consumer, dall’altra il colosso di Sunnyvale, intenzionato a imporsi anche nella fascia alta del mercato con le nuove GPU Navi basate su architettura RDNA 2 e che promette un raddoppio delle performance per watt.