Le RTX 30 SUPER debutteranno a gennaio?

Poco più di un mese fa vi abbiamo parlato dell’esistenza di una presunta GeForce RTX 3090 SUPER, variante ancora più potente dell’attuale top di gamma della fascia consumer di NVIDIA, la quale dovrebbe essere basta sulla GPU GA102, dotata di 10.725 core CUDA e memorie GDDR6X ancora più veloci. Per fare un confronto, la GeForce RTX 3090 standard ha 82 SM abilitati per 10.496 core CUDA, mentre la controparte SUPER viene fornita con 84 SM o 10.752 core CUDA. In pratica, si ha un aumento del 2,4% del numero di core CUDA. Questo, ovviamente, porterà anche a maggiori consumi, tanto che si parla di oltre 400W di TDP, più di 50W rispetto al modello attuale di RTX 3090.

Altri rumor asserivano che la compagnia californiana sia al lavoro anche su altre varianti di schede già sul mercato, come la RTX 3070 Ti con 16GB di memoria, nonché la RTX 2060 12GB, un modello di fascia media della precedente generazione ma con un maggior quantitativo di RAM a bordo. A quanto pare, come affermato dal leaker hongxing2020, questi tre prodotti dovrebbero essere lanciati il prossimo gennaio. Come fatto notare dei colleghi di VideoCardz, nel messaggio mancano informazioni relative ad altre “SUPER”, il che suggerisce che NVIDIA potrebbe commercializzarle successivamente o non arrivare proprio sul mercato.

Photo Credit: hongxing2020/VideoCardz

Tuttavia, recentemente il noto leaker kopite7kimi ha pubblicato una presunta line-up della futura gamma “SUPER”, la quale dovrebbe essere composta, oltre che dalla RTX 3090 SUPER, anche dalla RTX 3080 SUPER, RTX 3070 SUPER e RTX 3060 SUPER. Per ulteriori approfondimenti, vi suggeriamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato. Come vi abbiamo riferito qualche giorno fa, inoltre, NVIDIA starebbe utilizzando GPU GA104 “difettose” (in origine previste per RTX 3060 Ti, RTX 3070 e RTX 3070 Ti) anche su schede RTX 3060.