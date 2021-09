GeForce RTX 30 SUPER, trapelano le specifiche delle nuove GPU NVIDIA

I prodotti NVIDIA GeForce RTX serie 30 (nome in codice Ampere) sono tra i migliori sul mercato in questo momento. Tuttavia, potrebbero diventare ancora più veloci, stando alle recenti voci inerenti all’arrivo di versioni aggiornate, le quali si differenzieranno anche dalla dicitura “SUPER” già adottata con le precedenti GeForce RTX 20. Secondo alcuni leak dovremo attendere sino all’inizio del prossimo anno per il loro lancio, ma attualmente non ci sono informazioni certe a riguardo. kopite7kimi ha recentemente condiviso un riepilogo delle potenziali specifiche per la gamma GeForce RTX serie 30 SUPER. Ovviamente, si tratta di dati non confermati, quindi prendeteli come semplici rumor.

Let's make a summary.

3090S 10752 24GB G6X

3080S 8960 12GB G6X

3070S 5888 8G G6X

3060S 5632 12G G6

Although I doubt the specs of some of them and the name of 90S.

👀👀👀 — kopite7kimi (@kopite7kimi) September 22, 2021

A quanto pare, la GeForce RTX 3090 SUPER potrebbe essere dotata di 10.752 core CUDA, il che significa che sfrutterà l’intero die GA102. Per fare un confronto, la GeForce RTX 3090 standard ha 82 SM abilitati per 10.496 core CUDA, mentre la controparte SUPER viene fornita con 84 SM o 10.752 core CUDA. In pratica, si ha un aumento del 2,4% del numero di core CUDA. Apparentemente, la memoria rimarrà la stessa, anche se kopite7kimi non sa se NVIDIA proporrà la scheda come GeForce RTX 3090 Super.

La GeForce RTX 3080 SUPER potrebbe avere un miglioramento simile a quello dell’ammiraglia Ampere. Ricordiamo che anche la GeForce RTX 3080 utilizza anche il die GA102, ma con 68 SM (8.704 core CUDA), mentre altri due SM sulla GeForce RTX 3080 SUPER porterebbero il totale a 8.960 core CUDA. Tuttavia, è anche plausibile che la GeForce RTX 3080 SUPER possa ottenere un aggiornamento della memoria: secondo le ultime voci ci saranno 12GB di GDDR6X, 2GB in più rispetto alla normale GeForce RTX 3080. La GeForce RTX 3070 SUPER dovrebbe mantenere lo stesso numero di core CUDA e la stessa memoria della GeForce RTX 3070, mentre l’unica differenza significativa dovrebbe essere il passaggio dalla memoria GDDR6 a quella GDDR6X.

Infine, abbiamo la GeForce RTX 3060 SUPER, la quale dovrebbe avere 5.632 core CUDA, che equivarrebbero a 44 SM. Rammentiamo che la GeForce RTX 3060 si basa sul die GA106, che ha solo 30 SM. Ciò significa che la variante SUPER probabilmente utilizzerà un die diverso, forse il GA104, che ha un totale di 48 SM. Curiosamente, il GA104 è lo stesso alla base della GeForce RTX 3060 Ti. Tuttavia, il die GA104 della GeForce RTX 3060 Ti ha solo 38 SM abilitati sui potenziali 48 SM, quindi la GeForce RTX 3060 SUPER sarebbe più veloce con i suoi 44 SM. Pertanto, la GeForce RTX 3060 SUPER avrebbe senso solo se NVIDIA stesse pensando di eliminare gradualmente la GeForce RTX 3060 Ti.

Per il momento non ci resta altro che attendere ulteriori informazioni ufficiali da parte di NVIDIA stessa.