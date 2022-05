Mancano ormai pochi mesi al debutto sul mercato degli attesi processori Ryzen serie 7000 (nome in codice “Raphael“) di AMD, i quali, realizzati sul nodo di processo a 5nm di TSMC, saranno basati sulla nuova architettura Zen 4 che introdurrà diversi miglioramenti, tra cui un IPC più alto, il supporto a tecnologie come DDR5 e PCI Express 5.0 e l’integrazione di una GPU basata su RDNA 2. I chip, inoltre, andranno inseriti nel socket AM5, il quale sarà in grado di supportare TDP fino a 170W e manterrà la compatibilità con i dissipatori AM4. L’azienda di Sunnyvale ci ha offerto un assaggio delle potenzialità di questi chip poche ore fa, in occasione del Computex 2022, di cui trovate ulteriori dettagli nel nostro precedente articolo dedicato.

Recentemente, è trapelato in rete il presunto schema della scheda madre ASUS Prime X670-P Wi-Fi, pensata per i futuri Ryzen 7000, nel quale possiamo notare la presenza di due chipset. Già da un po’ circolavano voci inerenti alle motherboard X670 di ASRock e Gigabyte, le quale avrebbero presentato un design Dual Chipset. L’immagine è stata pubblicata su Baidu da un utente anonimo, quindi non sappiamo quanto possa essere attendibile, ma questa potrebbe costituire potenzialmente una conferma ai rumor passati.

Photo Credit: @9550Pro/Baidu

Senza avere informazioni ufficiali a riguardo, è possibile fare qualche supposizione inerente alla presenza di due chip identici sulla scheda madre. Infatti, tra i due componenti è possibile notare un chip che potrebbe essere uno switch PCIe, il quale consentirebbe di avere prestazioni I/O superiori a discapito di costi maggiori di produzione. Tuttavia, la serie Prime di ASUS punta più a offrire prodotti economici, pur essendo basati anche su chipset di punta, motivo per il quale una soluzione di questo genere avrebbe poco senso, a meno che AMD non richieda espressamente uno switch PCIe sulle motherboard X670 in generale.

Ricordiamo che le schede madri AMD con chipset serie 600 offriranno fino a 24 linee PCIe 5.0, fino a 14 USB tipo C da 20Gbps, Wi-Fi 6E e DBS/Bluetooth LE 5.2. Inoltre, le nuove motherboard potranno essere equipaggiate con un massimo di quattro HDMI 2.1 e DisplayPort 2.0, utili per sfruttare le GPU RDNA 2 dei Ryzen 7000.