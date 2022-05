Tutti li aspettavano, ma purtroppo non sono arrivati: i nuovi processori AMD Ryzen 7000, basati sulla nuova architettura Zen 4 e prima generazione ad abbandonare il socket AM4 in favore del nuovo AM5, non sono stati annunciati da AMD. Durante il keynote di apertura del Computex 2022, Lisa Su ha svelato parecchi dettagli sui futuri chipset X670E, X670 e B650 e ha condiviso qualche novità anche in merito alle CPU, ma non ha rivelato né i modelli che verranno introdotti sul mercato, né la loro data di lancio (a parte un generico “autunno”).

Il CEO di AMD ha confermato nuovamente che i Ryzen 7000 supporteranno DDR5 e PCIe 5.0, che il socket AM5 supporterà TDP fino a 170 watt (anche se non è detto che questi Ryzen ci arriveranno) e manterrà la compatibilità con i dissipatori AM4. A livello di prestazioni, Zen 4 dovrebbe migliorare del 15% Zen 3 in single-thread, offrire il doppio della cache L2 per core (1MB anziché 512KB) e frequenze di boost oltre i 5GHz: durante la presentazione, AMD ha mostrato una demo in cui, durante una sessione di gioco di Ghostwire: Tokyo, un processore Ryzen 7000 (presumibilmente il top di gamma) operava a 5,520GHz. La frequenza è superiore a quanto sostenuto dalle indiscrezioni nelle scorse settimane, tuttavia se consideriamo il fatto che a gennaio AMD ha mostrato una di queste CPU operare a 5GHz su tutti i core, non è poi così improbabile.

Sotto l’IHS invece, troviamo due CCD Zen 4 a 5nm con i core della CPU e un I/O die a 6nm. Stando alle immagini non c’è posto per un terzo CCD, ma ciò non significa che AMD non troverà il modo di aumentare il numero di core nelle prossime generazioni di processori. AMD ha inoltre confermato che la gamma di processori Zen 4 integrerà una grafica RNDA 2.

Purtroppo, queste sono tutte le informazioni che AMD ha rivelato nel corso dell’evento, lasciando molto probabilmente delusi gli appassionati che aspettavano con ansia la nuova generazione di CPU Ryzen. Nessuna novità nemmeno per quanto riguarda le GPU Radeon RX 7000, anch’esse parecchio attese, anche in vista dei (probabili) annunci di domani di Nvidia, che terrà la propria conferenza alle 5 del mattino italiane. A questo punto non possiamo far altro che aspettare le prossime settimane, per capire quando AMD rivelerà ufficialmente la prossima gamma di processori.