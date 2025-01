Lenovo innova la linea ThinkPad: schermo arrotolabile e molto altro!

Lenovo svela al CES 2025 una nuova gamma di soluzioni aziendali basate sull'intelligenza artificiale, progettate per ridefinire il moderno ambiente di lavoro. Tra i prodotti di punta presentati figurano il ThinkPad X9 Aura Edition dal design audace, l'innovativo ThinkBook Plus Gen 6 con display arrotolabile e nuovi desktop commerciali ad alte prestazioni.

Il ThinkPad X9 Aura Edition si presenta come un laptop aziendale premium pensato per utenti prosumer e aziende di tutte le dimensioni. Dotato di processori Intel Core Ultra, offre esperienze personalizzate abilitate dall'IA in un design completamente rinnovato. La serie X9 in generale combina eleganza e innovazione pratica, con un profilo ultrasottile e una cover in alluminio riciclato al 50%.

Tra le caratteristiche spiccano l'hub motore per un raffreddamento ottimizzato, porte Thunderbolt su entrambi i lati, una tastiera riprogettata e un'avanzata barra di comunicazione con fotocamera HD e microfoni con cancellazione del rumore. Il dispositivo punta a soddisfare le esigenze di professionisti che richiedono alte prestazioni e design di qualità.

Il ThinkPad X9 integra anche Lenovo AI Now, un assistente IA avanzato che migliora la privacy archiviando ed elaborando i dati localmente. Offre funzionalità come l'organizzazione automatica dei documenti e la gestione dei dispositivi. Lenovo Aura Edition aggiunge ulteriori strumenti AI come Smart Modes per configurazioni ottimizzate e Smart Share per il trasferimento rapido di file tra dispositivi.

A incuriosire tutti, però, è senza dubbio il rivoluzionario ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, il primo PC al mondo con display arrotolabile: passando da 14 a 16,7 pollici premendo un pulsante, offre quasi il 50% di spazio extra mantenendo la portabilità di un laptop ultraleggero. Dotato di funzionalità AI come Lenovo AI Now, è pensato per professionisti che necessitano di flessibilità ed efficienza in movimento.

Sotto la cover, il ThinkBook Plus Gen 6 Rollable è alimentato da processori Intel Core Ultra, offrendo

prestazioni ottimizzate per l'intelligenza artificiale e un'efficienza energetica impressionante. Inoltre, è dotato di grafica Intel Arc e varie opzioni di connettività, tra cui Thunderbolt 4 e Wi-Fi 7. Il ThinkBook Plus Gen 6 offre anche una tastiera edge-to-edge, un display OLED a 120Hz con luminosità di 400 nits e precisione del colore DCI-P3 al 100%.

Sul fronte desktop, Lenovo amplia la gamma ThinkCentre con due nuove soluzioni: il versatile all-in-one M90a Pro Gen 6 e il compatto neo 50q QC. Entrambi supportano Lenovo AI Now e offrono prestazioni potenziate dall'IA per ambienti aziendali dinamici.

Completano l'offerta i nuovi monitor ThinkVision P Series, con funzionalità innovative basate sull'IA come l'ottimizzazione dinamica del consumo energetico. La serie spazia da 23,8 a 40 pollici e punta su alta precisione del colore e design sostenibile.

Insomma, con questa nuova gamma di prodotti, Lenovo punta a ridefinire l'esperienza lavorativa grazie all'integrazione dell'intelligenza artificiale, combinando prestazioni avanzate, design innovativi e funzionalità pensate per aumentare produttività ed efficienza nei moderni ambienti di lavoro.