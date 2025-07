Cloudflare, uno dei principali fornitori di servizi di sicurezza e infrastruttura web, ha lanciato un sistema che trasforma radicalmente il modo in cui i bot di AI accedono alle risorse online. Il nuovo modello prevede che le aziende di intelligenza artificiale paghino per ogni accesso ai contenuti web, ribaltando completamente l'attuale paradigma gratuito che ha dominato il settore fino ad oggi.

Il meccanismo proposto da Cloudflare rappresenta una vera e propria rivoluzione economica nel rapporto tra creatori di contenuti e sistemi di AI. L'azienda immagina un futuro in cui gli agenti IA possano "negoziare programmaticamente l'accesso alle risorse digitali" utilizzando budget specifici per acquisire i contenuti più rilevanti e di qualità superiore. Questo approccio permetterebbe agli utenti di chiedere ai propri programmi di ricerca avanzata di sintetizzare le ultime scoperte in un certo ambito, preparare un documento legale o semplicemente trovare il miglior ristorante a Soho, sapendo che il sistema investirà risorse economiche per ottenere informazioni precise e aggiornate.

La genesi di questa trasformazione trova le sue radici in una decisione presa da Cloudflare lo scorso settembre, quando l'azienda introdusse una funzionalità che permetteva ai proprietari di siti web di bloccare i crawler AI con un semplice clic. I numeri parlano chiaro: oltre un milione di clienti ha scelto di attivare questa protezione, dimostrando una crescente esigenza di controllo sui propri contenuti digitali. Questa massiccia adesione ha rivelato come le tradizionali istruzioni contenute nei file robots.txt fossero largamente sottoutilizzate e inefficaci.

Foto di Matheus Bertelli da Pexels

Cloudflare ha deciso di implementare per tutti i nuovi clienti, inclusi quelli che utilizzano piani gratuiti, un sistema di blocco automatico dei crawler AI noti. Una mossa segna l'abbandono definitivo dei modelli opt-out, dove gli utenti dovevano attivamente escludersi dalla raccolta dati, in favore di un sistema basato sui permessi che richiede un consenso esplicito.

Un portavoce di Cloudflare ha spiegato ad Ars Technica che questo cambiamento è destinato a "modificare fondamentalmente il modo in cui le aziende di AI accedono ai contenuti web in futuro". La trasformazione non è solo tecnica, ma rappresenta un cambio di paradigma culturale ed economico che ridefinisce i rapporti di potere nell'ecosistema digitale.

Come sottolinea Cloudflare, i crawler AI raccolgono contenuti come testi, articoli e immagini per generare risposte senza mai indirizzare visitatori verso la fonte originale. Questo processo priva i creatori di contenuti sia delle entrate economiche che della soddisfazione di sapere che qualcuno sta effettivamente leggendo il loro lavoro. La conseguenza è un circolo vizioso che minaccia l'incentivo stesso alla creazione di contenuti originali.

Il sistema pay-per-crawl rappresenta un tentativo di ristabilire un equilibrio equo tra l'innovazione dell'intelligenza artificiale e la sostenibilità economica della creazione di contenuti. Il progetto è ancora in fase beta, ma se dovesse avere successo è probabile che verrà esteso a tutti i clienti della piattaforma.