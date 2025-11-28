Il Black Friday entra nel vivo e Acer decide di sorprendere tutti con un’accelerata davvero imperdibile. Se state pensando di rinnovare il vostro setup tecnologico o di fare un regalo hi-tech, questo è decisamente il momento giusto. L’azienda ha infatti annunciato un ulteriore ribasso sui prodotti già in offerta, rendendo queste giornate una vera occasione d’oro per chi cerca qualità e risparmio.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre

Codice sconto da usare per il 10% extra

Fino al 1° dicembre, Acer applica un extra sconto del 10% su una selezione di prodotti già compresi nelle offerte Black Friday. Notebook, PC desktop, monitor e tanti altri accessori diventano così ancora più convenienti. Che siate professionisti in cerca di performance, studenti alla ricerca di un dispositivo affidabile o appassionati di gaming, la promozione copre categorie adatte a tutte le esigenze.

Ottenere lo sconto aggiuntivo è estremamente semplice: durante l’acquisto vi basta inserire il codice “BONUS” e il prezzo finale verrà automaticamente aggiornato. Una procedura immediata che vi permette di risparmiare senza rinunciare ai modelli e alle configurazioni che preferite. L’iniziativa rende ancora più attraente un periodo già ricco di offerte.

In un mercato dove la tecnologia evolve rapidamente, approfittare di promozioni come questa può fare davvero la differenza. Se avevate in programma un aggiornamento del vostro hardware o desiderate anticipare i regali natalizi, l’extra sconto Acer è un’opportunità da non lasciarsi sfuggire. Avete tempo fino al 1° dicembre: ora non resta che scegliere il dispositivo che fa per voi.

