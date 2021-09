Logi Bolt, la nuova tecnologia sicura per tastiere e mouse wireless di Logitech

Logitech ha annunciato l’espansione della sua offerta merceologica pensata per le aziende con Logi Bolt, una nuova offerta di tecnologia wireless sicura e ad alte prestazioni. Si tratta di un nuovissimo protocollo wireless per mouse e tastiere compatibili che aiuta i dipartimenti IT aziendali ad affrontare la questione della sicurezza informatica durante un periodo di lavoro ibrido, diviso tra l’azienda e casa.

Photo Credits: Logitech

Questi prodotti pensati per il lavoro individuale si vanno a integrare alle tecnologie di videoconferenza per sale riunioni esistenti, e soddisfano inoltre le esigenze in costante evoluzione del mondo IT di oggi: il tutto per migliorare l’esperienza complessiva dei dipendenti. Logi Bolt fornisce una soluzione alle esigenze dell’IT delle aziende: una connessione wireless sicura, con un segnale wireless potente e compatibilità multipiattaforma per mouse e tastiere.

Photo Credits: Logitech

“Per decenni, i consumatori si sono affidati a Logitech per prodotti che li aiutassero a creare, comunicare, lavorare e imparare sia da casa che in viaggio. Ora vogliamo espandere questa esperienza ai datori di lavoro con l’obiettivo di offrire un’esperienza di qualità elevata ai dipendenti, in un contesto in rapido cambiamento.” spiega Joseph Mingori, GM of B2B for Creativity and Productivity di Logitech. “Abbiamo ridefinito la nostra offerta aziendale per supportare lo svolgimento del lavoro individuale, lanciando al contempo la nostra nuova soluzione di tecnologia wireless – Logi Bolt – che consente connessioni sicure e potenti per soddisfare le esigenze aziendali di oggi che sono in costante evoluzione. Queste offerte danno priorità alle esigenze delle aziende di mantenere la loro forza lavoro produttiva, collaborativa e sicura, indipendentemente da dove i dipendenti si trovino a lavorare.”

Logi Bolt ha tre vantaggi distinti rispetto alle normali tastiere e i mouse wireless Bluetooth. Il primo è una maggiore sicurezza: offre un livello sicuro di connettività per le periferiche senza fili con mouse e tastiere Logitech compatibili. Il secondo è un segnale più potente, poiché i ricevitori USB Logi Bolt forniscono una connessione forte, affidabile e senza interruzioni fino a 10 metri, anche in ambienti wireless congestionati. Il terzo vantaggio è una maggiore compatibilità rispetto alla maggior parte degli altri brand. I dispositivi Logi Bolt funzionano praticamente con ogni sistema operativo e piattaforma, tra cui: Windows, macOS, iOS, iPadOS, Linux, Chrome OS e Android, e molti altri ancora. Si possono collegare fino a 6 tastiere e mouse wireless Logi Bolt a un computer con un unico ricevitore Logi Bolt.

“In un ambiente aziendale che ha molteplici segnali wireless simultanei all’interno dello stesso spazio – mouse wireless, tastiere, computer portatili, telefoni cellulari, cuffie e diversi punti di accesso wireless – la tecnologia wireless Logi Bolt garantiscel’affidabilità e la stabilità di mouse e tastiere wireless necessarie ai nostri utenti“. Ha spiegato Pasi Pajumäki, specialista IT alla Wolt Enterprises. “La tecnologia wireless Logi Bolt sembra stabilire una connessione più velocemente, così il passaggio da una scrivania a una sala conferenze è più fluido e semplice“.

I dispositivi Logitech con tecnologia Logi Bolt sono disponibili per il pre-ordine ora attraverso i rivenditori Logitech in tutto il mondo.