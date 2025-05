Prova questo mouse e potresti scoprire un comfort che non pensavi possibile

Siete soddisfatti del vostro attuale mouse da ufficio? È comprensibile. Tuttavia, anche le periferiche più affidabili possono lasciare spazio a miglioramenti, soprattutto quando si parla di comfort e produttività. Il mouse con trackball ProtoArc EM01 NL, ora in offerta con un coupon sconto di 13€, rappresenta un'opportunità concreta per scoprire un'esperienza d'uso diversa, più rilassante e adatta anche agli spazi più ristretti. Vi invitiamo a provarlo: potreste scoprire un livello di comfort che non pensavate possibile.

ProtoArc Trackball EM01 NL, chi dovrebbe acquistarlo?

Il cuore dell’esperienza offerta da questo mouse è la trackball controllata dal pollice, che elimina la necessità di muovere il braccio per spostare il cursore. Questo piccolo ma decisivo cambiamento riduce notevolmente l’affaticamento di polso e braccio, rendendo il ProtoArc EM01 NL eccellente anche per chi lavora a lungo davanti allo schermo o in ambienti non convenzionali, come il divano o il letto. Il tracciamento preciso e fluido vi permette di navigare tra documenti e pagine web con grande facilità.

Il design ergonomico è un altro punto di forza. Grazie a una cerniera regolabile, è possibile inclinare il mouse da 0 a 20 gradi, adattandolo alle proprie esigenze e garantendo una postura della mano più naturale. Inoltre, la connessione wireless tripla (Bluetooth e 2.4 GHz) consente di collegare fino a tre dispositivi contemporaneamente, passando da uno all’altro con un semplice pulsante: una soluzione perfetta per chi lavora su più dispositivi.

Completano il quadro funzionalità pensate per l’efficienza quotidiana: clic silenziosi, DPI regolabile su cinque livelli, batteria ricaricabile e una manutenzione semplice per mantenere sempre fluida la rotazione della trackball. Se non avete mai provato un mouse di questo tipo, vi invitiamo a dare tempo alla vostra mano per adattarsi. Con un po’ di pazienza, potreste non voler più tornare indietro.