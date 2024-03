Logitech MX Brio, la nuova regina delle webcam | Test & Recensione

Tutti usano una webcam, soprattutto da quando lo smartworking è diventato qualcosa di normale, e nonostante ciò questo mercato non è molto movimentato. Le novità sono poche, i prodotti sono sempre quelli, così come sono pochi i nuovi brand che si affacciano al settore. Certamente non è una cattiva notizia per Logitech, probabilmente il marchio che più si distingue e che è stato in grado di creare alcuni dei prodotti più apprezzati, ormai da diversi anni. Ma è proprio Logitech che oggi presenta un nuovo prodotto della serie MX, la MX Brio, una webcam che si pone l’obiettivo di definire un nuovo standard di mercato, insomma la webcam da battere.

Addio plastica, la MX Brio ha una struttura in metallo, è ben rifinita, pesa, e ciò la rende subito qualcosa di differente rispetto alla massa. Il design non è stravolto, ma il grande obiettivo salta all’occhio. Nella parte inferiore c’è un supporto magnetico, collegato alla classica pinza regolabile che permette di posizionarla nella parte superiore del monitor, ma tolta la pinza si rivela un filetto che permette di avvitarla su un classico cavalletto o stativo fotografico.

La ghiera dell’obiettivo si ruota, non per la messa a fuoco, ma per attivare una tendina che ostruisce l’obiettivo, è una funzione per la privacy - e per rassicurare chi ha paura di essere spiato. Nella parte frontale, assieme ai fori dei microfoni, c’è un LED che indica il funzionamento, mentre dietro troviamo la porta USB-C per il collegamento con il PC o Mac.

Il sensore è da 8.5 megapixel ed è in grado di registrare video alla massima risoluzione 4K a 30 FPS, quindi non ci sono particolari novità sotto questo punto di vista, ma il sensore è dotato di pixel più grandi rispetto al modello precedente, la Brio 4K. La maggior dimensione dei pixel portano i soliti vantaggi che abbiamo in qualsiasi fotocamera, quindi riescono a catturare maggiore luce per creare scene migliori in condizioni di scarsa illuminazione, ma in generale permettono di generare immagini di qualità superiore.

Il miglioramento non è solo sulla carta, infatti la MX Brio è probabilmente la migliore webcam in termini di qualità dell’immagine che oggi Logitech è in grado di offrire. Per avere un livello di qualità migliore per una videoconferenza dovrete passare all’uso dello smartphone o di una fotocamera.

Oltre la MX Brio, Logitech ha annunciato anche il lancio della MX Brio 705 for Business, una webcam progettata per soddisfare le esigenze dei team IT che si occupano delle postazioni di lavoro dei dipendenti e degli uffici domestici. La MX Brio 705 for Business si presenta come una soluzione plug-and-play, ideale per l'ambiente di lavoro moderno. La sua compatibilità con le principali piattaforme di videoconferenza, tra cui Microsoft Teams, Google Meet e Zoom, insieme alla certificazione per l'utilizzo con Chromebook, garantisce una perfetta integrazione con gli strumenti di collaborazione più utilizzati. Grazie alla piattaforma di gestione dei dispositivi basata sul web Logitech Sync, gli amministratori IT possono facilmente aggiornare il firmware, monitorare le prestazioni e risolvere eventuali problemi dei loro team ibridi in modo sicuro e efficiente. Questo garantisce, sulla carta, un'esperienza utente fluida, sia che si lavori in ufficio che da remoto. Uno dei punti di forza del MX Brio 705 for Business è l'inclusione della funzionalità di inquadratura automatica RightSight. Questa tecnologia esclusiva, attivabile tramite Logi Tune, consente al dispositivo di rilevare e centrare automaticamente l'interlocutore, anche quando si muove. Questo assicura una qualità video ottimale durante le videochiamate, eliminando la necessità di regolare manualmente l'inquadratura della telecamera.

Peccato che lo stesso miglioramento non ci sia anche nell’audio, che rimane nella media. Se per voi l’importanza dell’audio è al primo posto, cioè se avete bisogno di fare streaming o registrare video, allora preparatevi ad acquistare un microfono dedicato. Non sto dicendo che non sia sufficiente per una videocall di lavoro o di famiglia, i microfoni catturano bene la voce, anche se terrete un tono basso a un metro di distanza, ma la qualità della voce rimane nella media, con scarsa corposità. C’è un sistema di riduzione del rumore di fondo gestito dall’AI che funziona in molte situazioni, ma non è in grado di isolare rumori di fondi troppo alti o repentini.

Tramite il software Logitech è possibile intervenire sulla qualità dell’immagine modificando la tonalità del colore, l’esposizione e regolare l’inquadratura sfruttando l’ampiezza della lente grandangolare per concentrarsi su porzioni dell’immagine. Non sono presenti funzioni avanzate, quindi la MX Brio rimane una videocamera pensata per chi vuole collegarla e usarla, senza addirittura dover installare un software aggiuntivo.

Peccato che non sia dotata dei sensori necessari per essere usata con Windows Hello.

Verdetto

Nonostante alcune mancanze, la MX Brio è un’ottima webcam per chi cerca un prodotto da collegare al PC e usarla, senza troppi fronzoli. Se state cercando una buona webcam per fare videoconferenze, con questa nuova Logitech andrete sul sicuro. Soprattutto se vi trovate in un ambiente poco illuminato sarete felici della qualità delle immagini riprese.

Non è tuttavia dotata di funzioni aggiuntive che possano interessare a streamer, e la qualità dell’audio è nella media. MX Brio è probabilmente un prodotto maggiormente indicato per professionisti o chiunque abbia necessità di fare videochiamate di lavoro.

Non costa poco (circa 269 euro), ma analizzando la concorrenza, il prezzo sembra adeguato.