Mac Studio tira fuori i muscoli con M3 Ultra e M4 Max

I rilasci settimanali di Apple continuano con il "boost" del Mac Studio, che è protagonista di un aggiornamento che potrebbe sembrare marginale ma che nasconde importanti innovazioni nel cuore pulsante del dispositivo. Mentre l'attenzione mediatica si concentra sui nuovi iPhone e sui progressi nell'intelligenza artificiale, Apple aggiorna la sua workstation compatta con processori di nuova generazione che rappresentano un significativo balzo in avanti per professionisti e creativi. La vera rivoluzione non riguarda l'estetica - rimasta praticamente identica - ma la potenza di calcolo racchiusa in un dispositivo dalle dimensioni contenute.

Due cuori pulsanti: M3 Ultra e M4 Max a confronto

Il nuovo Mac Studio viene proposto in due varianti principali che riflettono strategie diverse all'interno della stessa famiglia di prodotti. Da un lato troviamo il modello equipaggiato con M4 Max, processore di ultimissima generazione che sostituisce il precedente M2 Max come opzione base. Dall'altro, sorprendentemente, Apple ha scelto di utilizzare l'M3 Ultra per la versione premium anziché un ipotetico M4 Ultra, che evidentemente non è ancora pronto per il mercato.

La memoria configurabile fino a 512GB rappresenta un valore inedito nel panorama delle workstation desktop.

Questa scelta rivela come l'azienda di Cupertino navighi tra diverse generazioni di silicio in un momento di transizione tecnologica. L'M3 Ultra rappresenta il culmine dell'architettura precedente, mentre l'M4 Max inaugura una nuova era ottimizzata per l'intelligenza artificiale.

L'architettura UltraFusion: due chip come uno

Il cuore dell'M3 Ultra è la tecnologia UltraFusion, un sistema ingegnoso che permette ad Apple di unire due die di chip M3 Max in un'unica soluzione. Questa tecnologia di packaging avanzata crea un'interconnessione a bassa latenza tra i componenti, consentendo ai due chip di funzionare come un'entità singola con prestazioni straordinarie.

Secondo i dati forniti da Apple, l'M3 Ultra offre una CPU fino a 32 core (24 performance core e 8 efficiency core), con prestazioni fino a 1,5 volte superiori rispetto all'M2 Ultra e 1,8 volte superiori all'M1 Ultra. La GPU arriva fino a 80 core, raddoppiando le prestazioni rispetto alla generazione precedente.

M4 Max: potenza e intelligenza artificiale

La vera novità è rappresentata dall'introduzione dell'M4 Max nella versione base del Mac Studio. Apple lo descrive come il processore ideale per professionisti del video editing, sviluppatori e creativi che necessitano di prestazioni elevate per flussi di lavoro complessi. Con una CPU fino a 16 core e una GPU fino a 40 core, questo chip vanta il core CPU più veloce al mondo secondo Apple.

Il Neural Engine dell'M4 Max è tre volte più veloce rispetto all'M1 Max, consentendo l'esecuzione di modelli AI direttamente sul dispositivo a velocità impressionanti. Apple afferma che il Mac Studio con M4 Max è fino a 3,5 volte più veloce del modello con M1 Max e 6,1 volte più rapido del più potente iMac 27" con processore Intel.

Innovazioni grafiche e connettività del futuro

La GPU dell'M4 Max introduce per la prima volta su Mac Studio funzionalità avanzate come la cache dinamica, il mesh shading con accelerazione hardware e un motore di ray tracing di seconda generazione. Queste tecnologie migliorano significativamente le prestazioni nel gaming e nella creazione di contenuti grafici complessi.

Sul fronte della connettività, il nuovo Mac Studio introduce le porte Thunderbolt 5, già viste nei MacBook Pro M5, affiancate da una porta Ethernet da 10 Gbps, due porte USB-A, una HDMI e un jack audio professionale. Il design esterno rimane invariato: una scatola compatta con un sistema di ventilazione che aspira aria dalla base e la espelle attraverso aperture posteriori.

Opzioni di configurazione e disponibilità sul mercato

Le opzioni di personalizzazione sono numerose e si riflettono in un ampio ventaglio di prezzi. Il Mac Studio con M4 Max parte da 2.549€ nella configurazione base con CPU 14-core, GPU 32-core, 36GB di RAM e SSD da 512GB. La versione con M3 Ultra inizia da 5.099€ con CPU 28-core, GPU 60-core e 96GB di memoria unificata.

Per i professionisti con esigenze estreme, la configurazione massima con M3 Ultra (CPU 32-core, GPU 80-core, 512GB di memoria e SSD da 16TB) raggiunge la cifra considerevole di 17.724€. Tutti i modelli sono ordinabili immediatamente, con disponibilità negli Apple Store e presso i rivenditori autorizzati a partire dal 12 marzo.