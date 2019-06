Il MacBook Pro da 16 pollici potrebbe arrivare a settembre con nuove CPU Intel e macOS Catalina. Rinnovi anche per il MacBook Air Retina e il MacBook Pro da 13,3 pollici?

Apple potrebbe svelare un MacBook Pro con display da 16 pollici. La presentazione dovrebbe avvenire a settembre, salvo intoppi nello sviluppo, introducendo quindi un nuovo “formato” tra i notebook rivolti ai professionisti della casa di Cupertino.

A parlare di questa ipotesi è l’analista di IHS Markit, Jeff Lin, facendo eco a quanto detto da un altro analista molto vicino al mondo Apple, Ming-Chi Kuo, all’inizio dell’anno. Stando alle voci di corridoio, Apple dovrebbe optare per uno schermo LCD da 3072 x 1920 pixel, superando gli attuali 2880 x 1800 pixel del MacBook Pro da 15,4 pollici.

All’interno del nuovo sistema dovrebbero trovare spazio i processori di Intel, oltre ovviamente al nuovo macOS Catalina, anche se non è chiaro se si tratterà di nuovi modelli. Attualmente il top di gamma di Intel è il Core i9-9980HK con 8 core, che è già disponibile sul MacBook Pro da 15 pollici rinnovato di recente.

Non è chiaro che GPU potrebbe avere questo portatile, ma attualmente Apple sembra avere un solido legame con AMD. Il MacBook Pro da 15,4 pollici appena rinnovato si avvale di soluzioni fino alla Radeon Pro Vega 20 con 4 GB di memoria HBM2 e non è chiaro se per allora AMD rinnoverà l’offerta mobile con proposte basate su architettura RDNA (Navi).

Jeff Lin si aspetta anche un aggiornamento del MacBook Pro da 13,3 pollici (probabilmente il modello senza Touch Bar) e del MacBook Air Retina con macOS Catalina e nuovi processori Intel.