Meta Quest Pro ora può tracciare la lingua, ecco come

Meta ha introdotto una nuova funzionalità di rilievo per il suo dispositivo Quest Pro: il tracciamento della lingua. Questo aggiornamento rappresenta un passo avanti nel riconoscimento facciale offerto dal Quest Pro, evidenziando l'attenzione dell'azienda nel migliorare l'esperienza degli utenti attraverso l'innovazione tecnologica.

Nella revisione dello scorso anno, si era sottolineato come il gesto di tirare fuori la lingua avrebbe interrotto l'illusione del riflesso nel mirino virtuale, compromettendo la naturalezza delle espressioni facciali. La mancanza di tale funzionalità limitava anche l'espressività nell'ambito della realtà virtuale sociale.

Meta ha presentato questa novità nella versione 60 delle sue SDK per Unity e codice nativo. L'aggiornamento include una nuova estensione OpenXR per il tracciamento facciale che ora può individuare l'estensione della lingua.

Anche se la SDK degli Avatar di Meta non supporta ancora questa funzionalità, gli sviluppatori di soluzioni avatar di terze parti possono aggiornare le loro SDK alla versione 60 per integrare questa caratteristica.

Un esempio tangibile di questa implementazione è stato fornito da korejan, sviluppatore di ALVR, che ha già aggiornato il modulo VRFCT (VRCFaceTracking) per ALXR, una soluzione open source alternativa a Virtual Desktop/Steam Link/Quest Link per lo streaming di PC VR.

Questo modulo ora supporta il tracciamento della lingua in VRChat, come evidenziato in un video pubblicato sulla piattaforma X.

Sebbene applicazioni come Steam Link e Virtual Desktop siano in grado di supportare il tracciamento facciale del Quest Pro, molte app indipendenti non lo includono.

Ad esempio, VRChat supporta solo il tracciamento degli occhi, mentre applicazioni come Rec Room e Bigscreen non supportano ancora il tracciamento facciale o oculare.

Il Quest Pro ha riscontrato vendite al di sotto delle aspettative, portando Meta a ridurne il prezzo da 1500 a 1000 dollari solo quattro mesi dopo il lancio e a distribuirlo gratuitamente negli ultimi tempi.

Nonostante ciò, l'azienda continua ad investire in miglioramenti significativi per il dispositivo, come dimostrato dall'implementazione del tracciamento della lingua, mostrando un impegno continuo nel perfezionare la tecnologia e l'esperienza utente del Quest Pro.