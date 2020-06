Mi Gaming Display è il primo monitor da gioco di Xiaomi

Xiaomi, il gigante cinese dell’elettronica di consumo, si è lanciato nel mercato dei monitor gaming con Mi Gaming Display. Il prodotto offrirà un ampio display LCD IPS piatto da 27 pollici capace di supportare una risoluzione massima di 2560 x 1440 pixel (2K) e angoli di visione di 178°. Si tratta di un modello da gioco e infatti supporta un refresh rate di 165Hz con un tempo di risposta di 1ms.

Image Credit: Xiaomi

Mi Gaming Display coprirà il 95% dello spazio colore DCI-P3 e offrirà una luminosità massima di 400 nit, dunque è certificato DisplayHDR 400. Sappiamo anche che è certificato TÜV Rheinland, per la bassa emissione di luce blu causa di emicrania, disturbi del sonno e danni agli occhi. Rispetto ai tipici monitor dotati di pannello LCD TN, Mi Gaming Display dovrebbe offrire colori più vividi e un maggior contrasto.

Lo stand è davvero comodo: si collega al monitor con un sistema a scatto, non bisogna armarsi di cacciavite. Lo stand consentirà di ruotare, alzare e inclinare il display. Qui trovate una piccola tabella riassuntiva con i dati diffusi dall’azienda:

Specifiche Mi Gaming Display Dimensioni / Curvatura / Form factor 27 pollici / No / 16:9 Tipologia pannello LCD, In-Plane Switching (IPS) Risoluzione Quad HD (2560 x 1440 pixel) Frequenza d’aggiornamento / Tempo di risposta 165Hz / 1ms (IBMC) Contrasto statico N/A Spazio colore 95% DCI-P3, 16,7 milioni di colori, 8 bit Sistema di montaggio VESA N/A I/O 1x DP + 1x HDMI + jack da 3,5mm + USB 3.0 Tecnologie confermate Blue Low Light Mode

Dovrebbe essere commercializzato nei prossimi giorni, mentre il prezzo ufficiale è di 274 euro. Una cifra nella media per quanto offerto, tuttavia questo è pur sempre il prezzo di lancio. Sarà interessante scoprire che street price raggiungerà, intorno ai 200 euro potrebbe rivelarsi un best-buy, in un mercato saturo di proposte.

Samsung, HP, LG, MSI sono solo alcuni dei grandi produttori che da diversi anni si sono imposti in questo settore. Xiaomi in Occidente è conosciuta soprattutto per i suoi fantastici smartphone, che vantano un ottimo rapporto qualità-prezzo. Xiaomi RedMi Note 8 Pro, Redmi Note 9S, o il recente Mi 10 Lite.

Se non vi interessa il Mi Gaming Display abbiamo qualche suggerimento per voi. Se cercate un monitor da gioco tradizionale e idoneo per gli eSport dovreste dare un’occhiata ad Acer KG251QDbmiipx (240Hz, 1ms, FreeSync), ASUS ROG STRIX XG258Q (240Hz, 1ms, FreeSync + G-Sync) o a Samsung C27RG50 (240Hz, 1ms, G-Sync).

Se invece cercate delle soluzioni gaming a buon prezzo, potreste prendere in considerazione il fantastico LG 24GL600F UltraGear (144Hz, 1ms, FreeSync), l’ampio AOC 27G2U/BK (144Hz, 1ms, FreeSync) o l’interessante HP 25x (144Hz, 1ms, FreeSync).