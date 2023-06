Microsoft Paint è una delle applicazioni più antiche e popolari di Windows. Esiste fin da Windows 1.0, nel 1985, ed è rimasto sostanzialmente invariato per decenni. Tuttavia, Microsoft ha finalmente apportato a Paint un importante aggiornamento che include la modalità scura, nuove icone e prestazioni migliorate.

Fonte: Microsoft

La nuova versione di Paint è disponibile nell’ultima build Insider Preview di Windows 11 (22494). Per attivare la modalità scura, è necessario andare in Impostazioni > Personalizzazione > Colori e scegliere Scuro in Scegli la modalità. In alternativa, si può anche utilizzare l’interruttore per attivare la modalità scura a livello di sistema nel Centro operativo.

La modalità scura conferisce a Paint un aspetto elegante e moderno, in linea con il resto di Windows 11. Anche le icone della barra degli strumenti sono state ridisegnate per essere più coerenti con il linguaggio Fluent Design. Esse sono ora basate su vettori e supportano i display ad alti DPI.

Un altro miglioramento del nuovo Paint riguarda la reattività e le prestazioni. Microsoft sostiene che ora Paint si avvia più velocemente e gestisce meglio le immagini di grandi dimensioni. L’applicazione supporta anche le scorciatoie da tastiera per le azioni più comuni come annullare, rifare, tagliare, copiare, incollare e selezionare tutto.

Paint non è l’unica applicazione classica di Windows che ha ricevuto un restyling in Windows 11. Anche Blocco note, WordPad, Snipping Tool e Calcolatrice sono stati aggiornati con la modalità scura e nuove icone. Microsoft sta chiaramente cercando di modernizzare le sue app tradizionali e di renderle più interessanti per gli utenti.

Paint è ancora un’applicazione semplice e basilare, utilizzata principalmente per modifiche rapide e scarabocchi. Non dispone di funzioni avanzate come livelli, filtri o pennelli. Tuttavia, è un’applicazione nostalgica e amata da molte persone che la usano per divertimento e creatività. Il nuovo aggiornamento rende Paint più moderna e coerente con il resto del sistema operativo di Microsoft.