Avatar di Ospite Java Runner #250 0
0
ma davvero serviva l'AI anche qui? lasciassero almeno una cosa semplice
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite RPG_Bow #139 0
0
la storia di WordPad eliminato per poi mettere tutto nel blocco note è assurda
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite VR_Lord #331 0
0
Eliminare il problema alla fonte: restare con Windows 10.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.