Il Samsung Smart TV OLED 55" QE55S85FAEXZT è ora disponibile su Amazon a un prezzo vantaggioso. Questa smart TV 4K del 2025 integra il processore NQ4 AI Gen2 con upscaling intelligente, tecnologia Glare Free per eliminare i riflessi e audio immersivo Dolby Atmos con OTS Lite. Grazie a un sconto extra al checkout da 156€, potete portarla a casa a soli 719,99€, un'occasione imperdibile per chi cerca qualità d'immagine OLED e funzioni AI avanzate in un design elegante.

NB: ricordatevi di attivare (qualora non lo fosse già) l'extra sconto in pagina per ottenere un risparmio agggiuntivo di 156€ durante il checkout

Samsung Smart TV OLED 55'', chi dovrebbe acquistarlo?

Questo Samsung Smart TV OLED 4K da 55 pollici è la scelta ideale per chi desidera portare l'intrattenimento domestico a un livello superiore. Vi conquisterà se siete appassionati di cinema e serie TV grazie alla tecnologia OLED HDR che offre neri profondi e colori vividi, mentre la tecnologia Glare Free elimina i fastidiosi riflessi per godervi i vostri contenuti preferiti in qualsiasi momento della giornata. È perfetto anche per i gamer più esigenti: il Motion Xcelerator 120 Hz garantisce fluidità estrema nelle sessioni di gioco, e il Gaming Hub integrato vi permette di accedere alle migliori piattaforme senza console aggiuntive.

