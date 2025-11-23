Se state cercando un TV OLED di ultima generazione, il Samsung Smart TV 65'' QE65S95F rappresenta un'opportunità da non perdere su Amazon. Questo modello 2025 integra il potente processore NQ4 AI Gen4 con upscaling 4K intelligente e funzioni AI avanzate come Click to Search. La tecnologia Glare Free elimina i riflessi, mentre Dolby Atmos e OTS+ offrono un audio surround 3D coinvolgente. Oggi potete portarlo a casa a 1.939,00€ invece di 2.499,00€, con uno sconto del 22%, un prezzo eccezionale per un OLED da 65 pollici con design Infinity One e Smart Hub integrato.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre

Samsung Smart TV OLED 65'', chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Smart TV 65'' QE65S95FAEXZT OLED 4K rappresenta la scelta ideale per chi desidera portare l'esperienza cinematografica direttamente nel proprio salotto. Con il suo pannello OLED da 65 pollici e il processore NQ4 AI Gen4, questo televisore vi conquisterà grazie a neri profondi, colori realistici e una qualità d'immagine straordinaria che valorizza ogni contenuto. Se siete appassionati di cinema e serie TV, la tecnologia Glare Free eliminerà i fastidiosi riflessi anche in ambienti luminosi, mentre il sistema audio Dolby Atmos e OTS+ vi avvolgerà in un'esperienza sonora tridimensionale che farà la differenza. L'integrazione con Smart Hub e Gaming Hub lo rende perfetto anche per i gamer che vogliono accedere alle migliori piattaforme senza cambiare dispositivo.

Questo modello 2025 è particolarmente consigliato a chi cerca un investimento di qualità a lungo termine e non vuole scendere a compromessi in termini di prestazioni. Le nuove funzioni AI, come Click to Search per informazioni istantanee e l'AI Mode che ottimizza automaticamente immagine e suono, vi semplificheranno l'utilizzo quotidiano rendendo smart ogni momento davanti allo schermo. Con uno sconto del 22% che porta il prezzo da 2499€ a 1939€, questo è il momento giusto per portarvi a casa un top di gamma che soddisferà le esigenze di tutta la famiglia, dall'intrattenimento alla gestione domotica tramite Smart Things.

Il Samsung Smart TV OLED 65'' QE65S95FAEXZT vi porta nel futuro dell'intrattenimento domestico con il suo processore NQ4 AI Gen4 che elabora ogni contenuto in risoluzione 4K con sfumature di colore straordinariamente realistiche. Il pannello OLED Glare Free elimina i riflessi, mentre tecnologie come HDR avanzato e Contrast Enhancer ottimizzano profondità e dettagli. L'audio Dolby Atmos e OTS+ crea un'esperienza sonora tridimensionale che segue l'azione sullo schermo.

