Microsoft rinnova Copilot con un'interfaccia nettamente superiore

La rivoluzione silenziosa di Microsoft Copilot approda su Windows 11 con un'interfaccia completamente rinnovata. Dopo mesi di attesa, gli utenti Windows possono finalmente godere di un'esperienza nativa dell'assistente AI, abbandonando la precedente versione basata su una semplice visualizzazione web. Questo cambiamento segnala un impegno significativo di Microsoft nel trasformare Copilot in un elemento integrato e coerente con il linguaggio di design di Windows 11, offrendo prestazioni migliori e un'estetica in linea con il sistema operativo.

Il nuovo Copilot per Windows introduce elementi di design nativi che ne migliorano radicalmente l'usabilità. La barra laterale per la gestione delle diverse conversazioni, gli effetti di sfocatura mica e i menu contestuali integrati rappresentano solo alcune delle novità che rendono l'interfaccia più fluida e reattiva. Il lancio dell'applicazione risulta notevolmente più rapido, eliminando quella sensazione di "interfaccia web mascherata" che caratterizzava la versione precedente.

L'aspetto estetico subisce un miglioramento sostanziale pur mantenendo intatte tutte le funzionalità. Gli utenti possono ancora utilizzare l'assistente AI per conversazioni testuali e vocali, con la possibilità di salvare le chat nella barra laterale e iniziare nuove conversazioni con un semplice clic sul pulsante dedicato.

La nuova versione, identificata come 1.25023.106.0, è attualmente in fase di distribuzione per gli Insider in tutti i canali di test e può essere scaricata direttamente dal Microsoft Store. Questa mossa segue il recente lancio di Copilot per macOS, che aveva già introdotto un'interfaccia nativa per gli utenti Apple.

Un ritardo strategico o una priorità invertita?

Curioso notare come Microsoft abbia lanciato prima la versione nativa per Mac e solo successivamente quella per la propria piattaforma. Questa decisione ha sollevato qualche perplessità tra gli utenti Windows, che si aspettavano di ricevere per primi i miglioramenti dell'assistente AI sviluppato dalla casa di Redmond. Tuttavia, il risultato finale sembra ripagare l'attesa con un'applicazione che si integra perfettamente nell'ecosistema Windows 11.

La trasformazione di Copilot da semplice interfaccia web ad applicazione nativa segna un passo importante nella strategia di integrazione dell'intelligenza artificiale nei sistemi operativi Microsoft. L'esperienza utente migliora sensibilmente, rendendo più probabile l'utilizzo quotidiano dell'assistente per compiti di varia natura.

Con questa nuova interfaccia, Microsoft punta chiaramente ad aumentare l'utilizzo di Copilot tra gli utenti Windows. L'aspetto più integrato e la maggiore reattività potrebbero effettivamente invogliare più persone a interagire con l'assistente AI per attività quotidiane, dalla ricerca di informazioni alla gestione delle attività.