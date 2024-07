Migliori client e-mail (luglio 2024)

Infomaniak Mail Privacy al primo posto Infomaniak Mail è un client e-mail che garantisce sicurezza avanzata e rispetto della privacy, con una suite completa di strumenti per e-mail, contatti e calendari. Vedi su Infomaniak

Infomaniak Mail è un client e-mail che si distingue per la sua sicurezza e affidabilità, con un occhio di riguardo alla privacy. Sviluppato e ospitato esclusivamente in Svizzera, Infomaniak si avvale di oltre 25 anni di esperienza nel settore per offrire un servizio di messaggistica etico e rispettoso della riservatezza degli utenti. L'azienda gestisce più di un milione di indirizzi e-mail professionali, offrendo una soluzione completa per la gestione delle e-mail, dei contatti e dei calendari. La sicurezza è una priorità, con sofisticati filtri anti-spam e anti-virus come SPF, DKIM e DMARC, che garantiscono una protezione efficace contro lo spoofing e altre minacce. Le caselle di posta sono salvate in due datacenter svizzeri e sottoposte a backup regolari per prevenire la perdita di dati, offrendo la possibilità di ripristinare i dati entro sette giorni​.



Oltre alla sicurezza, Infomaniak è attenta all'ambiente. I suoi datacenter sono ecologici, con un impatto ambientale minimizzato e compensazioni di CO₂ del 200%. Questo impegno ecologico rende Infomaniak una scelta sostenibile per le imprese consapevoli delle loro responsabilità ambientali. Infomaniak non è solo un client di posta elettronica, ma offre una suite completa di strumenti collaborativi attraverso la kSuite, che include servizi come kDrive per la sincronizzazione dei file e kMeet per le videoconferenze sicure. Questo consente alle aziende di avere un ecosistema interconnesso che migliora la produttività e facilita la collaborazione online.



L'intelligenza artificiale integrata aiuta a elaborare le e-mail in modo più rapido e preciso, offrendo correzioni grammaticali e traduzioni contestuali, garantendo che i vostri messaggi siano sempre perfetti. Inoltre, l'IA è ospitata interamente in Svizzera e non conserva i messaggi elaborati, assicurando così la massima riservatezza dei dati. Infomaniak offre anche un servizio di assistenza disponibile 7 giorni su 7, pronto a rispondere a qualsiasi problema, dalla password dimenticata agli account compromessi, assicurando un supporto continuo e affidabile per tutti i suoi utenti.



L'offerta gratuita include un indirizzo email personalizzabile e 20 GB di spazio di archiviazione. L'integrazione con kDrive permette di usufruire di ulteriori 15 GB per documenti e foto, semplificando la gestione degli allegati e l'invio di file di grandi dimensioni. Inoltre, la combinazione di Mail e Calendario consente di gestire appuntamenti direttamente dalla casella di posta, migliorando l'efficienza operativa.

eM Client si è affermato come un prodotto di riferimento nel settore. Nel corso di un decennio, è riuscito a posizionarsi tra i migliori client di posta elettronica per Windows, supportando senza sforzo i servizi di posta più diffusi come Gmail, Outlook.com e iCloud. Da non dimenticare, eM Client è disponibile anche in una versione per Mac.

La versione gratuita è perfetta per l'uso personale, mentre la versione a pagamento, acquistabile tramite una licenza unica, è ideale per gli account business, permettendo la creazione di un numero illimitato di account e offrendo assistenza prioritaria.

Tra i principali punti di forza di eM Client troviamo la configurazione automatica per la migrazione dei messaggi da Gmail, Exchange, iCloud e Outlook. Inoltre, è possibile utilizzare al suo interno i servizi di chat più conosciuti come Jabber e Google Chat.

Gmail, il servizio di posta elettronica di Google, si è affermato come uno dei più apprezzati a livello globale. Pur non essendo un client e-mail tradizionale, merita una menzione speciale per le sue numerose funzionalità avanzate.

Integrato nell'ecosistema Google, questo gestore di email è accessibile da molteplici piattaforme. Potrete utilizzarlo tramite browser web su qualsiasi dispositivo o attraverso applicazioni dedicate per iOS e Android, garantendovi una gestione della posta sempre a portata di mano.

L'organizzazione dei messaggi è estremamente versatile: potrete creare etichette personalizzate, cartelle tematiche e liste di priorità. La sincronizzazione con il vostro account Google vi permetterà di accedere alla vostra corrispondenza da qualsiasi dispositivo, ovunque vi troviate.

Nella sua versione base, Gmail vi offre gratuitamente 15 GB di spazio di archiviazione. Per chi necessita di maggiori funzionalità, sono disponibili i piani Google Workspace per le aziende e Google One per i privati. Workspace fornisce email aziendali sicure, videoconferenze estese e fino a 30 GB di spazio. Google One propone piani a partire da 200 GB di archiviazione condivisa tra i vari servizi Google.

Mozilla Thunderbird è un client di posta elettronica completamente gratuito, realizzato dalla rinomata azienda dietro al browser Firefox. Questo software si distingue per la sua affidabilità e la facilità d'uso, rendendolo una scelta eccellente per chiunque desideri un'alternativa ai client di posta elettronica tradizionali.



La sua vasta gamma di opzioni di personalizzazione attraverso temi e la sua elevata configurabilità rendono Thunderbird una solida alternativa a molti client a pagamento, incluso Outlook. Con Thunderbird, potete modificare l'aspetto dell'interfaccia utente secondo i vostri gusti e necessità, migliorando l'esperienza di utilizzo quotidiana. Inoltre, Thunderbird supporta una vasta gamma di plugin che permettono di estendere le sue funzionalità, adattandolo perfettamente alle esigenze di professionisti e utenti comuni.



Uno dei principali vantaggi di Mozilla Thunderbird è la sua compatibilità con i sistemi Linux, oltre a Windows e macOS. Questa caratteristica lo rende particolarmente versatile e adatto a diversi ambienti operativi. Inoltre, Thunderbird è noto per la sua sicurezza, offrendo strumenti avanzati per la gestione dei filtri antispam e la protezione della privacy degli utenti. Grazie alle sue frequenti aggiornamenti, il software rimane sempre al passo con le ultime tecnologie e minacce, garantendo una protezione costante dei vostri dati.

Microsoft 365 rappresenta la suite di produttività sviluppata dal gigante tecnologico di Redmond, offerta sotto forma di abbonamento annuale. Questa suite comprende Outlook, il rinomato client di posta elettronica aziendale, integrato nei pacchetti Office da diversi decenni. Scegliere Microsoft 365 significa optare per una soluzione completa e integrata, ideale per migliorare l'efficienza lavorativa e la collaborazione.

Outlook offre numerosi benefici agli utenti, tra cui l'integrazione con servizi di calendario e contatti omonimi, oltre che con l'intera suite Office. Questa integrazione consente di gestire le comunicazioni, gli appuntamenti e i contatti in modo centralizzato e sincronizzato, garantendo una maggiore produttività e organizzazione. Inoltre, la possibilità di accedere a Outlook da qualsiasi dispositivo connesso a Internet rende il lavoro più flessibile e adattabile alle esigenze moderne.

L'abbonamento a Microsoft 365 include non solo Outlook, ma anche altre applicazioni essenziali come Word, Excel, PowerPoint e Teams, offrendo un pacchetto completo per le esigenze lavorative e personali. Inoltre, con Microsoft 365, avrete accesso a aggiornamenti costanti e supporto tecnico, assicurandovi di utilizzare sempre la versione più recente e sicura del software.

Mailbird è un client di posta elettronica concepito per soddisfare le esigenze sia degli utenti privati che delle aziende. Questo potente strumento offre un'ampia gamma di funzionalità avanzate per la gestione di più account di posta elettronica, consentendo una gestione fluida e senza intoppi delle vostre comunicazioni. Con Mailbird, potete approfittare di numerose opzioni di personalizzazione grazie ai temi gratuiti, che vi permettono di adattare l'interfaccia alle vostre preferenze e necessità, creando un ambiente di lavoro più piacevole e produttivo.

Una delle caratteristiche distintive di Mailbird è il supporto per un'ampia gamma di app integrate. Tra queste, spiccano WhatsApp, Google Docs, Dropbox, Slack e molte altre, offrendo una gestione centralizzata delle vostre comunicazioni e dei vostri strumenti di lavoro. Queste integrazioni consentono di accedere rapidamente alle vostre applicazioni preferite senza dover lasciare il client di posta, migliorando notevolmente la vostra efficienza e produttività. Che si tratti di inviare un messaggio su WhatsApp, collaborare su un documento in Google Docs, o condividere file tramite Dropbox, Mailbird vi offre una soluzione all-in-one per tutte le vostre necessità di comunicazione.

Per molto tempo, Spark è stata considerata la migliore app di posta elettronica per iOS, Android e Mac. Gli utenti Windows sono stati esclusi da questo eccellente client, ma oggi la situazione è cambiata: diverso tempo dopo, gli sviluppatori hanno finalmente rilasciato anche la versione per il sistema desktop di Microsoft.

Questo client si distingue subito per la sua reattività e il design accattivante, ispirato al linguaggio di Apple. Uno degli aspetti più apprezzati è la capacità di scaricare gli allegati direttamente nell'app, senza bisogno di risorse esterne.

La versione gratuita è eccellente, ma le opzioni premium brillano grazie a funzionalità avanzate come la possibilità di silenziare le conversazioni, bloccare le email indesiderate, definire messaggi prioritari e molto altro.

Spike è un client email innovativo che trasforma la gestione delle email in conversazioni interattive. Questo strumento versatile non solo facilita la comunicazione, ma la rende anche più intuitiva e organizzata. Grazie alla pratica app mobile e alla sua eccellente esperienza web, Spike ricorda le popolari app di messaggistica come WhatsApp, offrendo un'interfaccia familiare e facile da usare. Sebbene sia perfetto per le conversazioni brevi, Spike si distingue anche nella gestione di email più lunghe e articolate, eliminando il disordine dei messaggi nidificati e migliorando la produttività.



La versione personale di Spike è gratuita, un'opzione ideale per chi cerca un client email efficiente senza costi aggiuntivi. Questa versione offre un limite di 1 GB di spazio per l'archiviazione delle email e permette di caricare file fino a 30 MB. È la scelta perfetta per chi ha bisogno di gestire le proprie comunicazioni personali in modo semplice e senza ingombri.