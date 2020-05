I migliori notebook economici sotto i 500 euro

In questo particolare periodo storico è davvero complicato accaparrarsi un notebook economico sotto i 500 euro perché il mercato offre tantissime alternative differenti. In questa fascia di prezzo, inoltre, sono presenti tantissimi prodotti che talvolta non garantiscono un’esperienza tutto sommato dignitosa, e per questo motivo abbiamo deciso di aiutarvi.

Se siete interessati dunque all’acquisto di un notebook economico, in questo articolo potete trovare dei validi prodotti scelti e selezionati dalla redazione di Tom’s Hardware Italia, che saranno sicuramente in grado di giustificare la spesa e soprattutto di offrirvi ottime prestazioni per questo range di prezzo.

N.B.: Per abbattere maggiormente il prezzo di vendita, Amazon Italia offre la possibilità di acquistare a rate alcuni prodotti. Come già specificato dal noto store e-commerce, non ci sono costi nel beneficiare di questa opzione d’acquisto, infatti non sono presenti i consueti tassi d’interesse. Invece, per quanto riguarda gli altri store (UniEuro, MediaWorld e Euronics), c’è la possibilità di acquistare a rate i prodotti con l’applicazione dei tassi.

I migliori notebook economici

Lenovo IdeaPad S145

Uno dei primi prodotti a un prezzo basso (parliamo di soli 299,99 euro) è il Lenovo IdeaPad S145, che entra di diritto in questo speciale articolo. Rappresenta a tutti gli effetti di un prodotto di fascia bassa per caratteristiche tecniche e costo. Tuttavia, è stato studiato per rendere al meglio per tutti coloro che non hanno grosse richieste dal proprio portatile. Entrando nelle specifiche tecniche, sotto la scocca troviamo un AMD A6 9th Gen accoppiato a 4 GB DDR4-SDRAM e da 256 GB SSD. Il suo schermo è di ben 15,6 pollici con una risoluzione in HD (1366 x 768 Pixel). Insomma, questo IdeaPad è adatto per dare il meglio su tutte quelle operazioni standard.

» Clicca qui per acquistare Lenovo IdeaPad S145

Acer Aspire 3

L’Acer Aspire 3 rappresenta un’ottimo prodotto per componentistiche interne e prezzo di vendita. Si tratta di un dispositivo equipaggiato da un processore Intel Core i3-6006U in coppia con una scheda grafica integrata Intel HD Graphics 620. Con i suoi 8 GB di RAM DDR4 e un SSD da 512 GB PCIe NVMe garantisce buone prestazioni in tutte le varie operazioni quotidiane, come la consultazione di e-mail e le varie applicazioni del pacchetto Office. Per quanto riguarda il display, l’Aspire è dotato di uno schermo da 15,6 pollici con una risoluzione in FullHD – vale a dire 1920 x 1080 pixel -, che potrebbe sicuramente farsi valere anche nel campo multimediale, quindi fruizione di contenuti su YouTube e Netflix. Il layout della tastiera è spagnola (che si discosta dai caratteri speciali rispetto a quella italiana), pertanto vi consigliamo l’acquisto di un set di adesivi per tastiere.

» Clicca qui per acquistare Acer Aspire 3

HP 4QX25EA

Da Hewlett-Packard (conosciuta semplicemente come HP) arriva un notebook dal basso costo, ma dal grande potenziale. Stiamo parlando dell’HP 4QX25EA, un portatile che si contraddistingue per il suo processore Intel Core i3-7020U con scheda grafica Intel HD 620, e da un parco memorie caratterizzato da 4 GB di SDRAM DDR4 e da un SSD SATA M.2 da 256 GB. Le caratteristiche tecniche di questo portatile si adattano meglio alle operazioni di tutti i giorni.

» Clicca qui per acquistare HP 4QX25EA

Acer Chromebook R13

Difficilmente consigliamo un Chromebook, ma questo portatile ne è l’eccezione. L’Acer Chromebook R13 è un convertibile ultrasottile, che vanta un processore MediaTek M8173C e 4 GB di RAM LPDDR3-SDRAM. Tra le caratteristiche tecniche troviamo inoltre uno schermo touch-screen da 13,3 pollici con una risoluzione in FullHD. Il punto di forza di questo prodotto risiede nel suo sistema operativo (Chrome OS), che garantisce una grandissima velocità nelle operazioni di tutti i giorni e soprattutto una buona compatibilità con tutti i recenti file multimediali. Per poco più di 400 euro è davvero difficile trovare un prodotto del genere!

» Clicca qui per acquistare Acer Chromebook R13

CHUWI AeroBook Ultrabook

Nei paragrafi precedenti abbiamo parlato di moltissimi dispositivi appartenenti alle migliori case produttrici del mercato, ma è giunto il momento di consigliarvi un portatile proveniente dalla Cina: il CHUWI AeroBook da 13,3 pollici. Sotto il cofano troviamo un processore Intel Core M3 6Y30 in coppia con una scheda grafica integrata di ottava generazione. Inoltre, grazie a una memoria RAM da 8 GB e un SSD da 256 GB, questo device può soddisfare le esigenze di moltissime persone. Essendo un dispositivo ultraleggero può meglio adattarsi anche a studenti e lavoratori.

» Clicca qui per acquistare CHUWI AeroBook Ultrabook

Bonus: Microsoft Surface Go

In questa speciale guida ai migliori notebook economici abbiamo inserito un piccolo bonus, rappresentato dal nuovo Surface Go di Microsoft. Si tratta di un tablet dotato di un processore Intel Pentium Gold 4415Y abbinato con una scheda grafica integrata Intel HD 615. Per quanto riguarda le memorie, il Surface Go è equipaggiato da una RAM da 8 GB e un SSD da 128 GB. Il suo peso è di soli 0,522 Kg e quindi rappresenta un buon compagno di viaggio, adatto alla fruizione di file multimediali oppure alle classiche operazioni quotidiane.

» Clicca qui per acquistare Microsoft Surface Go