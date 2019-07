Scheda madre | Le migliori del 2019

Ultimo aggiornamento luglio 2019

Abbiamo totalmente rivisto la selezione delle schede madre per riflettere i cambiamenti di mercato degli ultimi mesi. In casa Intel abbiamo mantenuto la selezione dei prodotti tra il chipset B360 e lo Z390, mentre per quanto riguarda AMD, ecco espandersi la selezione all’ultimo X570. Abbiamo rimosso i consigli per le motherboard con chipset più datati.

Che cos’è la scheda madre?

La scheda madre rappresenta la prima pietra su cui costruire il vostro PC. Senza la scheda madre avere un processore, della memoria, una scheda video e persino un alimentatore non vi serve a nulla.

La scheda madre è un circuito stampato (o PCB) ovvero un supporto che viene usato per connettere e mettere in comunicazione dei componenti in un circuito elettronico. In questo caso specifico si occupa di ospitare e mettere in comunicazione tutti i componenti che vanno a comporre il PC, oltre ad includere alcuni dei componenti necessari per il corretto funzionamento dello stesso.

Ne abbiamo parlato in modo approfondito in un articolo dedicato, spiegandovi come funziona. Scegliere la scheda madre non è però così semplice come si pensa, specie per un neofita. In questa guida vi diamo suggerimenti diretti per i vostri acquisti, ma ci sono tante sfaccettature da considerare a seconda del tipo di utente che siete. Abbiamo redatto un articolo per voi, che vi invitiamo a leggere.

Se poi siete utenti particolarmente informati e volete conoscere alcuni particolari, la cosa più importante da sapere della scheda madre è senza dubbio il VRM, Voltage Regulator Module, ossia tutto il sistema che si occupa di erogare in ultima istanza energia processore e memoria. Potete approfondire l’argomento in un articolo dedicato.