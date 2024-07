Migliori memorie RAM (luglio 2024)

La memoria RAM è il cuore pulsante di qualsiasi computer, un elemento fondamentale per garantire le prestazioni ottimali del sistema. In questa guida, vogliamo sottolineare quanto sia cruciale scegliere la RAM adeguata per le vostre esigenze. Non solo parleremo dell'importanza di avere una quantità adeguata di memoria, ma vi forniremo anche strumenti e criteri che vi aiuteranno a capire quale tipo di RAM è più adatto al vostro sistema, considerando sia le specifiche del vostro hardware che l'uso che intendete farne.

Le nuove memorie DDR5 offrono una serie di vantaggi, tra cui una velocità più elevata e una maggiore capacità rispetto alle DDR4. Ciò rende queste memorie particolarmente adatte per applicazioni ad alta intensità di dati, come il gaming ad alta risoluzione o l'elaborazione di video in 4K o 8K.

Le DDR4 rimangono un'opzione solida per coloro che vogliono spendere poco assemblando un PC con hardware AMD di passata generazione, o contenere i costi di una piattaforma Intel. Se però si vuole una configurazione aggiornata e di fascia alta, è obbligatorio optare per le DDR5: i processori AMD Ryzen 7000 supportano unicamente il nuovo standard, mentre la famiglia Intel Core Raptor Lake Refresh di 14a generazione da il meglio di sé con le DDR5, nonostante supporti ancora le DDR4.

Come scegliere la RAM

I banchi di memoria RAM DDR3 stanno ormai scomparendo, sostituite dalle DDR4 e dalle DDR5. I prezzi dei banchi di RAM DDR5 sono ancora relativamente elevati, soprattutto a causa della crisi dei semiconduttori e agli effetti dell'instabilità globale. Per scegliere la RAM è però necessario che ti chieda quali operazioni vorresti fare quotidianamente con il tuo PC, quali programmi e quale "prontezza" desideri. In generale ti suggeriamo di installare 8 o 16 GB di RAM sul tuo PC, valutando in base ai tuoi bisogni specifici se installarne di più.

Tipologia, Formato e Dimensioni

I tre modelli presenti sul mercato sono DDR3, DDR4 e DDR5. È importante scegliere il modello giusto in quanto i vari formati non sono compatibili tra loro, a causa di differenze di progettazione e alimentazione. È importante visionare anche il formato dei banchi di RAM: per quanto riguarda i banchi per i computer desktop esistono moduli standard e altri denominati "Low Profile", che hanno un profilo del dissipatore più basso che permette di installarli anche su sistemi con dissipatori per CPU ad aria molto ingombranti, che vanno a coprire parte degli slot della scheda madre per le RAM. I banchi denominati invece come SO-DIMM sono pensati per i computer notebook, oppure per i mini PC come i NUC. Sui dispositivi portatili troviamo anche RAM LPDDR4X o LPDDR3X: si tratta di moduli saldati alla scheda madre, che non possono essere sostituiti e che hanno generalmente dei consumi ridotti.

Velocità

Le memorie RAM devono memorizzare tutte quelle informazioni temporanee per permettere il corretto funzionamento e l’esecuzione del sistema operativo e dei relativi programmi. È molto importante quindi la velocità (o frequenza) a cui operano, in quanto questa andrà ad influenzare la rapidità in cui queste informazioni sono scritte e lette. Per migliorare ulteriormente le prestazioni viene sfruttato il dual channel: installando le memorie negli slot indicati sul manuale della scheda madre (solitamente si alternano in uno schema no-si-no-si da sinistra verso destra), viene raddoppiata la larghezza di banda (che passa da 64 bit a 128 bit), di fatto raddoppiano la velocità di trasferimento dati dalla RAM al controller di memoria. Le RAM DDR5 sfruttano, anziché un singolo canale 64 bit, due canali 32 bit: questo permette di avere configurazioni quad channel con due banchi di RAM, anziché quattro.

Le velocità di trasferimento sono limitate dalla tipologia della RAM utilizzata:

DDR3 hanno velocità di trasferimento comprese tra gli 800 e i 2666 MHz;

hanno velocità di trasferimento comprese tra gli DDR4 hanno velocità di trasferimento comprese fra i 1600 e i 4800 MHz;

hanno velocità di trasferimento comprese fra i DDR5 hanno velocità di trasferimento comprese tra i 4800 e i 6200 MHz.

Generalmente, per un utilizzo di tutti i giorni sono più che sufficienti due banchi di DDR4 con velocità che si aggirano intorno ai 2666 o 3200 MHz. Per il gaming invece è importante avere dei banchi più performanti, con velocità che di 3600 MHz o superiore, in base anche al processore utilizzato: le CPU AMD Ryzen 7000 infatti scalano molto bene con l'aumentare della frequenza, ma oltre i 6000MHz i benefici si riducono. I processori Intel Core di ultima generazione invece riescono a trarre vantaggio anche da RAM che raggiungono i 7600MHz ma, a livello generale, le differenze prestazionali che si registrano con diverse velocità della RAM sono meno marcate rispetto a quelle viste con i processori AMD.

Prima di acquistare un kit di RAM comunque è molto importante verificare, sul manuale o sul sito del produttore della scheda madre o del notebook, l’effettiva compatibilità della componentistica hardware con i banchi di memoria scelti.

Timing

Un altro parametro importante, soprattutto per i videogiocatori e gli overclocker, è il timing delle memorie. Si tratta di una serie di quattro parametri che indicano delle tempistiche particolari del modulo di memoria:

Il primo valore, ovvero la CAS Latency (spesso indicata come CL) , indica il tempo in cicli che necessità il banco di memoria per rispondere a una richiesta di informazioni . Per convertire questo valore in nanosecondi (1 nanosecondo = 10 -9 secondi) dobbiamo dividerlo per la velocità della memoria, quindi moltiplicare il risultato per 2000.

(spesso indicata come CL) indica il tempo in cicli che necessità il banco di memoria per . Per convertire questo valore in nanosecondi (1 nanosecondo = 10 secondi) dobbiamo dividerlo per la velocità della memoria, quindi moltiplicare il risultato per 2000. Il secondo valore è il tRCD . Se immaginiamo la memoria RAM come un'enorme tabella fatta di righe e colonne, questo valore indica il tempo impiegato a trovare l’informazione nella giusta colonna una volta che è stata individuata la riga corretta.

. Se immaginiamo la memoria RAM come un'enorme tabella fatta di righe e colonne, questo valore indica il tempo impiegato a trovare l’informazione nella giusta colonna una volta che è stata individuata la riga corretta. Il terzo valore è il tRP , ovvero il tempo che passa tra la lettura di una riga e l’altra.

, ovvero il tempo che passa tra la lettura di una riga e l’altra. Il quarto valore è il tRAS , ovvero il tempo minimo che una riga deve rimanere aperta per permettere la corretta lettura dell’informazione.

Gli ultimi tre valori nell’utilizzo di tutti i giorni non sono particolarmente rilevanti e a livello di performance, generalmente, si tende a preferire una frequenza maggiore rispetto a dei valori dei timing più bassi. Questo però non significa che la latenza non sia importante e, molto spesso, i kit migliori sono quelli che riescono a raggiungere il compromesso migliore tra frequenza elevata e latenza ridotta.

Capacità

Negli ultimi anni gli applicativi e i sistemi operativi sono diventati più esigenti e i canonici 4 GB di RAM per i sistemi senza troppe esigenze non sono più sufficienti. Ovviamente è sempre preferibile utilizzare due o quattro banchi di memoria, in modo da sfruttare il dual channel o il quad channel (di solito supportato solo da CPU come AMD Threadripper e Intel Core X o Xeon). Oggi come oggi, per un uso quotidiano e basilare del computer sono necessari 16 GB di RAM, mentre per i videogiocatori sono consigliabili almeno 32 GB. Gli utenti che invece necessitano di tenere aperti molti software contemporaneamente, oppure vogliono assemblare una workstation per lavori di grafica, rendering o video editing, dovrebbero valutare l'installazione di 64 GB di RAM o più, a seconda dei carichi di lavoro da gestire.

Certificazioni

XMP : è un profilo di overclock certificato dal produttore, presente sulle piattaforme Intel. Se il processore e la scheda madre sono adatti, abilitare l'XMP imposterà automaticamente frequenze e timing indicati e le memorie opereranno con quei valori, senza bisogno di interventi da parte dell'utente.

: è un profilo di Se il processore e la scheda madre sono adatti, abilitare l'XMP imposterà automaticamente frequenze e timing indicati e le memorie opereranno con quei valori, senza bisogno di interventi da parte dell'utente. EXPO: è l'equivalente del XMP, ma per piattaforma AMD.

è l'equivalente del XMP, ma per piattaforma AMD. ECC : rappresenta la presenza di un ulteriore chip chiamato Error-Correcting Code, che si occupa di identificare gli errori e correggerli prima che i dati vengano memorizzati nel banco di RAM. Approssimativamente un banco di RAM non ECC è sei volte più soggetto a errori rispetto a un modulo ECC. La presenza di questo ulteriore chip che deve controllare e correggere gli errori rende le memorie ECC più lente di quelle non-ECC. I moduli ECC sono solitamente usati nei server o nelle workstation.

Cosa fa e a cosa serve la memoria RAM?

L'impatto della memoria RAM sulle prestazioni di un sistema non può essere sottovalutato. Questo vale sia nel contesto professionale, dove un flusso di lavoro fluido e senza intoppi può essere garantito da una quantità adeguata di memoria, sia nel tempo libero, ad esempio nel gaming, dove una memoria RAM sufficiente può fare la differenza tra un'esperienza di gioco fluida e una frustrante.

L'importanza della memoria RAM è tale che essa ha trasceso i confini del mondo tecnologico, infiltrandosi nella cultura popolare. Le sue influenze possono essere trovate in vari ambiti, dalla musica all'arte. Un esempio lampante è l'album del celebre duo elettronico Daft Punk, intitolato "RAM", un tributo a questo componente fondamentale del computer.

Tuttavia, prima di addentrarci nella scelta della memoria RAM più adatta per voi, ci sembra importante fare una distinzione terminologica: con "memoria RAM" ci riferiamo alla memoria volatile che viene utilizzata dal computer per elaborare dati in tempo reale, non alle schede di memoria fisica (i moduli RAM) che vengono installati all'interno del PC. Queste due entità, sebbene strettamente correlate, sono distinte.

Detto questo, i nostri consigli sulla scelta della memoria RAM si tradurranno nella selezione di una serie di moduli da installare nel vostro sistema. Questi moduli sono raggruppati in diverse categorie, in base all'uso che prevedete di farne. Che voi abbiate bisogno di un sistema in grado di gestire applicazioni ad alta intensità di dati, o semplicemente desiderate un PC per l'uso quotidiano, abbiamo le opzioni giuste per voi.

Cos'è la memoria RAM?

La memoria RAM indica l'acronimo di "random access memory", letteralmente "memoria ad accesso casuale". È una forma di memoria informatica che può essere letta e modificata in qualsiasi ordine. I dispositivi RAM, cioè le memorie, si contraddistinguono per la possibilità di leggere e scrivere dati a "parità di tempo", indipendentemente dalla posizione fisica di queste informazioni all'interno della memoria. Ciò differenzia la RAM e le memorie da altri supporti di memorizzazione dei dati ad accesso diretto: i dischi rigidi, i CD-RW, i DVD-RW e i Blu-Ray, i vecchi nastri magnetici e anche i dischi a stato solido presentano una differenza più o meno significativa tra il tempo necessario per leggere e quello per scrivere gli elementi di dati

Nella tecnologia odierna, la memoria RAM ha la forma di un chip a circuito integrato (IC) con celle di memoria MOS (metal-oxide-semiconductor). La RAM è catalogata come una memoria volatile (come i moduli di memoria dinamica ad accesso casuale, le DRAM), in cui le informazioni memorizzate si perdono in caso di mancata alimentazione dell'hardware. Esistono altri tipi di memorie non volatili che consentono l'accesso casuale per le operazioni di lettura, ma non consentono la scrittura e/o hanno altri tipi di limitazioni. La RAM è venduta a partire dal 1965, quando IBM introdusse il chip SRAM SP95 per il suo computer System/360 Model 95 e Toshiba utilizzò celle di memoria DRAM per la sua calcolatrice elettronica Toscal BC-1411.