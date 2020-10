Monitor GGF e GGC: procede costante il refresh del catalogo itek

Proseguendo l’ottimo lavoro iniziato un paio di anni fa con i modelli della linea TAURUS e avendo ricevuto un ottimo riscontro da parte del mercato e degli utenti, itek ha ideato ben 6 nuovi monitor. L’attenzione ai dettagli tecnici, l’ottimo rapporto qualità-prezzo e l’estetica accattivante sono la base dello studio che ha portato allo sviluppo di questi dispositivi.

Partiamo quindi con il presentare due monitor flat GGF con pannelli Fast IPS, tecnologia all’avanguardia che permette di avere tempi di risposta rapidissimi, su pannelli appunto IPS, offrendo un solo millisecondo gray to gray – 1ms G2G – per una massima precisione.

I due modelli si differenziano per frequenza di aggiornamento offrendo 144hz e 240hz. Entrambi i prodotti sono Adaptive Sync e HDR400. La comoda base HAS permette di alzare, abbassare e ruotare il monitor. Ciliegina sulla torta: l’illuminazione RGB sul retro.

ITMF24I241FHDe

Riassumendo, ecco le caratteristiche dei due modelli da 24.5 pollici:

ITMF24I141FHD Monitor GGF – 24.5″ FLAT, 1920×1080, Fast IPS, 144Hz, 16:9, 1ms G2G, HAS, 2xHDMI, DP, USB, Speaker, HDR, Adaptive Sync prezzo suggerito al pubblico 249,90€ iva inclusa

– 24.5″ FLAT, 1920×1080, Fast IPS, 144Hz, 16:9, 1ms G2G, HAS, 2xHDMI, DP, USB, Speaker, HDR, Adaptive Sync prezzo suggerito al pubblico ITMF24I241FHD Monitor GGF – 24.5″ FLAT, 1920×1080, Fast IPS, 240Hz, 16:9, 1ms G2G, HAS, 2xHDMI, DP, USB, Speaker, HDR, Adaptive Sync prezzo suggerito al pubblico 324,90€ iva inclusa

Continuiamo con un altro modello flat, questa volta da 28”, new entry in casa itek. Dotato di pannello IPS 4K UltraHD, è stato ideato, tra le altre cose, come un must buy da affiancare alle nuove console in uscita, o in alternativa per i professionisti alla ricerca di un pannello ad altissime prestazioni. Ecco tutti i dettagli sulle caratteristiche: ITMF28I065UHD Monitor GGF – 28″ FLAT, 4K UHD 3840×2160, IPS, 60Hz, 16:9, 5ms G2G, 2xHDMI, DP, USB, Speaker, HDR, Adaptive Sync prezzo suggerito 346,90€ iva inclusa

Infine, è confermato il refresh di alcuni modelli già in commercio quali l’entry level con pannello TN da 60hz e tempo di risposta 1ms e il paritetico che è stato portato da 144Hz a 165Hz nella nuova versione. Entrambi dalla dimensione di 24,5”, con schermo piatto! Chiudiamo la carrellata con l’unico modello curved del presente lancio, un monitor 23.6” VA, con 144Hz di refresh rate, 16:9, migliorato, rispetto al precedente, nel tempo di risposta ad 1ms MPRT.

Ecco le caratteristiche precise di ogni modello:

ITMF24T061FHD Monitor GGF – 24,5″ FLAT, 1920×1080, TN, 60Hz, 16:9, 1ms OD, HDMI, VGA, Speaker, Free Sync prezzo suggerito al pubblico 125,90€ iva inclusa

– 24,5″ FLAT, 1920×1080, TN, 60Hz, 16:9, 1ms OD, HDMI, VGA, Speaker, Free Sync prezzo suggerito al pubblico ITMF24T161FHD Monitor GGF – 24,5″ FLAT, 1920×1080, TN, 144HZ (165Hz OC), 16:9, 1ms OD, 2xHDMI, DP, USB, Speaker, HDR, Adaptive Sync prezzo suggerito al pubblico 194,90€ iva inclusa

– 24,5″ FLAT, 1920×1080, TN, 144HZ (165Hz OC), 16:9, 1ms OD, 2xHDMI, DP, USB, Speaker, HDR, Adaptive Sync prezzo suggerito al pubblico ITMC24V141FHD Monitor GGC – 23.6″ CURVED R1200, 1920×1080, VA, 144Hz, 16:9, 1ms MPRT, 2xHDMI, DP, Audio, HAS prezzo suggerito al pubblico 214,90€ iva inclusa

I nuovi monitor GGC e GGF saranno disponibili dal mese di novembre presso i migliori distributori e rivenditori ufficiali itek, offline ed online.