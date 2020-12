MSI, ecco il teardown della Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio

MSI ha recentemente pubblicato un video nel quale effettuava il teardown della sua scheda grafica Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio, la quale utilizza un design completamente personalizzato. La Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio offre un boost clock di 2.285 MHz, maggiore di 35 MHz rispetto a quello di riferimento. Per alimentare al meglio il dispositivo ed offrire buone performance in overclock, la compagnia taiwanese ha implementato un sottosistema a 12+4 fasi ed incluso due connettori PCI Express a 8 pin.

La scheda utilizza il sistema di raffreddamento proprietario Tri-Frozr, che punta ad fornire prestazioni elevate pur mantenendo un basso rumore. Rispetto alla precedente generazione, la nuova versione di Tri-Frozr presenta ventole TORX 4.0 che utilizzano un design ad anello che collega tra loro due pale della ventola per aumentare il flusso d’aria verso il gruppo dissipatore interno.

Non manca la tecnologia Zero Frozr per massimizzare la silenziosità regolando la velocità delle ventole a seconda della temperatura registrata. Infatti, se quest’ultima non supera i 60°C, le ventole saranno completamente ferme, attivandosi solo una volta superata questa soglia.

Inoltre, il dissipatore è composto da sette heatpipe di forma quadrata in rame con un design più concentrato per trasferire il calore dalla base in rame alle nuove alette a forma d’onda in modo più efficiente. Infine, MSI utilizza il suo esclusivo Thermal Compound X per un trasferimento più efficace dalla GPU alla piastra in rame.

Al momento, MSI non ha ancora annunciato il prezzo e la disponibilità della scheda grafica Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio, ma dovrebbe debuttare sul mercato molto presto.

Recentemente, la compagnia taiwanese ha presentato anche una nuova GeForce RTX 3090 equipaggiata con un sistema di raffreddamento a singola ventola che ricorda quello impiegato da NVIDIA con la famiglia di GPU “Fermi” nel 2010.