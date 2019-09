MSI MEG X570 UNIFY, la scheda madre per chi non apprezza gli RGB

In arrivo da MSI la MEG X570 UNIFY, la scheda madre per tutti coloro che non amano l'illuminazione RGB e preferiscono dare un tocco elegante e stealth al proprio sistema.

Siete tra quelli che odiano tanto i LED RGB? Tutte quelle lucine colorate che cambiano continuamente vi danno una sensazione di disordine? È vero, giorno dopo giorno, l’illuminazione RGB prende sempre più piede e ormai è difficile non imbattersi in periferiche e componenti hardware che li montano.

Una grande fetta della community li ama e li vuole assolutamente, ma questo non significa che siano amati da tutti. Sono ancora in molti quelli che preferirebbero costruire i propri sistemi senza illuminazione RGB, non solo per puro gusto estetico ma anche perché il costo di componenti RGB è più alto rispetto alle controparti che non li montano.

Per capirlo basta fare una semplice ricerca sulle ventole RGB su Amazon per vedere quanto possono risultare costosi i prodotti RGB delle principali marche. Insomma, se gli RGB sono tutto ciò che non volete, pare proprio che MSI stia per sfornare il prodotto che fa per voi.

MEG X570 UNIFY è una scheda madre total black, che pare non avere alcun elemento di illuminazione RGB, destinata ad essere l’oggetto del desiderio di tutti coloro hanno sempre desiderato una soluzione semplice ma elegante per il proprio sistema. La domanda sorge spontanea: quale sarà il suo costo e sarà più economica dei modelli con lucine RGB?

Tutto ciò che sappiamo è che MSI ha comunicato che il prodotto è “in arrivo” e che “abbraccerà l’oscurità”. Chissà, forse sarà la prima a portare la piattaforma X570 stabilmente intorno ai 150 euro, divenendo così una porta d’ingresso più appetibile per il PCI Express 4.0.