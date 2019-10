MEG X570 UNIFY ufficiale: MSI spegne gli RGB e abbraccia il lato oscuro

Niente RGB, una bellissima colorazione nera e caratteristiche di fascia alta: questa MEG X570 UNIFY di MSI potrebbe piacere persino a Darth Vader.

MSI ha annunciato ufficialmente la nuova scheda madre MEG X570 UNIFY, il cui arrivo era stato anticipato nelle scorse settimane. Appartenente al segmento MEG, la nuova X570 UNIFY è un prodotto di fascia alta che punta ad ammaliare con una colorazione totalmente nera: niente LED RGB quindi, ma una stampa UV di colore nero che riflette il logo brillante del drago “MSI”.

Tecnicamente la motherboard X570, in formato ATX, supporta processori Ryzen 2000 e 3000, ha quattro slot DDR4 che possono ospitare fino a 128 GB e due slot PCIe 4.0 x16, un terzo della stessa lunghezza ma raggiunto da 4 linee e due PCIe 4.0 x1. È quindi possibile realizzare configurazioni 2-way SLI e 3-way CrossFire.

MEG X570 UNIFY adotta un VRM con 12+2+1 fasi di alimentazione e due connettori di alimentazione a 8 pin per permettere un overclock agevole. Anche questa scheda ha una ventola (con doppio cuscinetto a sfera) di raffreddamento per il chipset, che però entra in azione solo a una determinata temperatura (per esperienza non molte volte) grazie alla tecnologia Zero Frozr.

Ci sono quattro porte SATA e un totale di tre slot M.2 PCIe 4.0 x4 (con M.2 Shield Frozr), due gestiti dal chipset e uno dal processore. Sul fronte audio abbiamo un codec Realtek ALC1220 con supporto a 7.1 canali, mentre la porta Ethernet 2,5 Gbps è gestita sempre da un chip Realtek, ma in questo caso un RTL8125.

La scheda ha un modulo Wi-Fi 6 AX200 di Intel preinstallato, che garantisce anche connettività Bluetooth 5.0.

Nella parte posteriore troviamo un pannello di I/O con un bottone Clear CMOS e uno per il flash del BIOS. Ci sono i connettori per le antenne Wi-Fi, una porta PS/2, due USB 2.0, altrettante USB 3.2 Gen 1, tre USB 3.2 Gen 2 Type A e una Type C. Non mancano i jack audio e l’uscita ottica S/PDIF.

Il prezzo? MSI non l’ha comunicato, ma fa parte della linea MEG e stando alle nostre fonti dovrebbe collocarsi tra i 300 e i 350 euro. La gamma di MSI più conveniente è la MPG, con l’azienda che ripone molta fiducia in particolare sulla MPG X570 GAMING EDGE WIFI.