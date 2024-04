MSI MPG 271QRX QD-OLED | Test & Recensione

Il sempre più vasto mercato dei monitor gaming OLED si è arricchito da qualche tempo con il nuovo MSI MPG 271QRX QD-OLED, annunciato nel corso del CES di Las Vegas lo scorso gennaio. Con un prezzo di circa 1000 euro, offre una diagonale 27 pollici con risoluzione 1440p, frequenza d’aggiornamento di 360Hz e tempo di risposta di soli 0,03 ms.

Con caratteristiche del genere, è chiaro che si tratta di un monitor di fascia alta, pensato per i videogiocatori più esigenti: la risoluzione Quad HD e la qualità dell’immagine assicurata dal pannello QD-OLED, unita all’altissima frequenza d’aggiornamento, lo rende adatto tanto agli appassionati di tripla A dalla grafica mozzafiato, quanto agli appassionati di giochi competitivi.

Design e caratteristiche tecniche

Il design del MSI MPG 271QRX QD-OLED è classico, simile a quello dei monitor MSI che conosciamo. La base è in plastica nera, non ha forme particolari e non occupa spazio eccessivo sulla scrivania; offre tutte le regolazioni del caso, permettendo di adattare il monitor alle proprie esigenze facilmente.

Lo schermo è circondato da cornici abbastanza sottili, fatta eccezione per quella inferiore, più spessa e con il logo MSI al centro, sotto il quale è posizionato il LED di stato. Sul retro troviamo, in alto, una zona illuminata da LED RGB, mentre in basso, al centro, il tasto di accensione e il joystick per muoversi nel menu OSD.

A bordo dell’MSI MPG271QRX QD-OLED c’è anche una particolarissima pellicola in grafene, che insieme ai due dissipatori personalizzati, consente di raffreddare l’elettronica dello schermo senza bisogno di ventole, per la massima silenziosità in tutte le situazioni.

La dotazione porte mette a disposizione una DisplayPort 1.4 e due HDMI 2.1, oltre a una USB-C con power delivery fino a 90 watt e due porte USB-A a cui collegare tastiera e mouse, per sfruttare al massimo la funzione KVM.

Il pannello è come detto un QD-OLED con risoluzione 2560 x 1440 pixel (QHD), frequenza d’aggiornamento di 360Hz e tempo di risposta di 0,03ms. Offre una copertura 99% dello spazio DCI-P3 e luminosità massima di 250 nit in SDR, non eccezionale ma adeguata per un uso in qualsiasi ambiente domestico. Attivando l’HDR la luminosità massima sale a 400 nit.

Esperienza d’uso

L’MSI MPG 271QRX QD-OLED offre un’esperienza visiva senza dubbio appagante e coinvolgente, grazie a colori vividi e a un contrasto quasi perfetto. La resa delle immagini è di altissimo livello in tutte le situazioni, comprese le scene buie. Il tempo di risposta così ridotto fa sì che non ci sia ghosting, un dettaglio che migliora ancor di più la qualità.

L’uso primario che abbiamo fatto di questo monitor riguarda il gaming, e non possiamo che essere estremamente soddisfatti dell’esperienza: la combinazione di frequenza d’aggiornamento elevata, qualità del pannello e tempo di risposta di soli 0,03 ms dà vita a uno dei migliori monitor provati finora. Abbinando l’MSI MPG 271QRX QD-OLED a una RTX 4090, abbiamo sfruttato al massimo i 360Hz nei titoli competitivi come CS:GO, mentre ci siamo goduti gli scenari futuristici di Cyberpunk 2077 e i paesaggi mozzafiato di Horizon Forbidden West alla massima qualità grafica, mantenendo sempre un framerate elevato.

Durante le nostre sessioni di gioco ci siamo però accorti di una cosa: se il VRR è attivo, al calare del refresh rate aumenta l’input lag, causando un peggioramento nella reattività. Non sappiamo a cosa sia dovuto il problema, ma è possibile che MSI lo possa risolvere con un aggiornamento del firmware.

Al di là di questo, l’esperienza con i giochi è davvero ottima, così come quella HDR, di qualità sia con i giochi che con i contenuti multimediali, grazie a un’ampissima gamma cromatica e neri assoluti.

Nell’uso quotidiano non si notano particolari criticità, a parte una chiarezza del testo leggermente peggiore rispetto ad altri monitor 1440p che abbiamo provato. Questo è legato alla struttura triangolare dei subpixel, ma non è comunque un problema che pregiudica l’uso del monitor anche per lavoro. Trattandosi di un OLED, però, vi consigliamo di non lasciare un’immagine statica per troppo tempo, così da evitare qualsiasi rischio di burn-in.

Proprio a proposito di burn-in, MSI ha integrato nel monitor diverse tecnologie atte a prevenirlo: OLED Care 2.0 sfrutta Pixel Shift, Stati Screen Detection e Panel Protect per evitare che il problema si presenti. Nella malaugurata ipotesi per cui dovesse accadere, l’azienda offre 3 anni di garanzia che coprono il difetto, quindi potete dormire sonni tranquilli.

Verdetto

L’MSI MPG 271QRX QD-OLED è un monitor davvero di alta qualità: ha tutte le caratteristiche per soddisfare qualsiasi giocatore, da quello competitivo che vuole il massimo refresh rate, a quello che predilige la qualità dell’immagine. Certo si potrebbe lamentare il fatto che non è 4K, ma a nostro avviso, su una diagonale di 27 pollici, MSI ha fatto bene a optare per un pannello QHD così da offrire una frequenza d’aggiornamento più elevata.

Il prezzo di circa 1000 euro non è esagerato per quanto offerto, ma è senza dubbio elevato in senso assoluto. Considerate però che, se volete spendere meno, dovete rinunciare a qualcosa: per farvi un esempio, l’ottimo LG 27GR95QE costa tra i 100 e i 200 euro in meno, ma offre una frequenza d’aggiornamento che si ferma a 240Hz e non ha nemmeno una porta USB-C.

In conclusione, se volete un monitor di fascia alta capace di soddisfare tutte le vostre esigenze, che siate giocatori che amano i titoli competitivi o che passano ore e ore ad ammirare i paesaggi dei single player più famosi, questo MSI MPG 271QRX può assolutamente fare al caso vostro. Se invece siete disposti a rinunciare a qualcosa per spendere un po’ meno, ci sono diverse altre opzioni tra cui scegliere, basta dare un’occhiata alla nostra guida ai migliori monitor gaming.